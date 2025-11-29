Naši Portali
INTERVJU: DR. ALOJZ IVANIŠEVIĆ

'Hrvatska se treba odreći dvostrukih konotacija i o ustaštvu i o komunizmu'

Autor
Snježana Herek
29.11.2025.
u 15:30

Austrijski povjesničar hrvatskog podrijetla o ekstremizmima i totalitarizmima, Austrijskom i Hrvatskom suočavanju s prošlošću, Thompsonov koncert...

Umirovljeni profesor Bečkog sveučilišta koji je desetljećima radio na Institutu za istočnoeuropsku povijest, doktor povijesnih znanosti, etnolog i teolog Alojz Ivanišević jedan je od rijetkih austrijskih znanstvenika hrvatskog podrijetla koji ima stručan i kritički uvid u promjene i u austrijskom i u hrvatskom društvu, kako u one u prošlim stoljećima tako i u ove u sadašnjosti. U intervjuu za Večernji list govori o ekstremizmima i totalitarizmima, o nacionalsocijalizmu i austrijskom suočavanju s tamnom stranom svoje povijesti, hrvatskom nacionalizmu, politici Katoličke crkve, indoktrinaciji djece te odnosu hrvatskog društva prema NDH i ustaštvu, Thompsonovu koncertu...

Ključne riječi
intervju komunisti ustaše povjesničar povijest Austrija

PE
Pentagon
15:34 29.11.2025.

A kako će se lijevi odreći svog yugokomunizma?

TR
Trgovac
15:45 29.11.2025.

Prema kome je to komunizam bio surov? Ljubiteljima Usraša i ekipi koja je dobila stanove i poslove, a surađivala sa Argentincima u Hrvatskom(ustaškom) proljeću?

Avatar George Michael
George Michael
15:41 29.11.2025.

'Ajme, naporni li ste, sinko, s ovom temom, ...

