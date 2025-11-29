'Hrvatska se treba odreći dvostrukih konotacija i o ustaštvu i o komunizmu'

Umirovljeni profesor Bečkog sveučilišta koji je desetljećima radio na Institutu za istočnoeuropsku povijest, doktor povijesnih znanosti, etnolog i teolog Alojz Ivanišević jedan je od rijetkih austrijskih znanstvenika hrvatskog podrijetla koji ima stručan i kritički uvid u promjene i u austrijskom i u hrvatskom društvu, kako u one u prošlim stoljećima tako i u ove u sadašnjosti. U intervjuu za Večernji list govori o ekstremizmima i totalitarizmima, o nacionalsocijalizmu i austrijskom suočavanju s tamnom stranom svoje povijesti, hrvatskom nacionalizmu, politici Katoličke crkve, indoktrinaciji djece te odnosu hrvatskog društva prema NDH i ustaštvu, Thompsonovu koncertu...