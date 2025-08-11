Naši Portali
VOJNA PROIZVODNJA

Hrvatska se predbilježila za 1,86 milijardi eura za naoružavanje

Autori: Davor Ivanković, Marija Brnić
11.08.2025.
u 05:58

Goran Basarac, predsjednik Klastera: HKKOI se ne bavi politikama, već je projektno usmjeren na jačanje naše obrambene industrije i mislim da je to naša snaga

Da sve više hrvatskih tvrtki svoj razvoj i proizvodnju namjerava temeljiti i na vojnoj proizvodnji, dokazuje znakovito brzi rast članstva Hrvatskog klastera konkurentnosti obrambene industrije (HKKOI). U 2024. okupljao je 64 naše tvrtke, a ove je godine taj broj, barem do sada, porastao na 86 članova. Goran Basarac, predsjednik Klastera, a ujedno i prvi čovjek državne Agencije Alan, koja organizira izvoz vojnih proizvoda i opreme, potvrđuje da im pristupaju nove tvrtke, pretežito mala i srednja poduzeća, ali i velike tvrtke koje traže informacije u vezi s EU financiranjem obrane i sigurnosti te koje se žele povezati na osnovi projekata u sklopu postojećih i novih financiranja Europske unije povezanih s obranom i sigurnosti.

Avatar Mi ili Oni
Mi ili Oni
08:24 11.08.2025.

Srbija i Bosna imaju namjenski industriju, proizvodi su tako dobri da konobare kod nas.

SS
Samo_san
08:28 11.08.2025.

Strasno je to što se i posljednje Splitsko, brodogradilište Škver, zatvara....Nevjerovatno od tako moćne brodogradnje ništa više ne proizvodimo......

LE
Levanto
07:20 11.08.2025.

Dok je svita biti će i ratova. To znači potražnju, a profitiraju sposobni i novi proizvodi. Šteta što su uništili brodogradilišta, a prije 50 god smo gradili podmornice i manje razarače.

