Hrvatska se predbilježila za 1,86 milijardi eura za naoružavanje

Da sve više hrvatskih tvrtki svoj razvoj i proizvodnju namjerava temeljiti i na vojnoj proizvodnji , dokazuje znakovito brzi rast članstva Hrvatskog klastera konkurentnosti obrambene industrije (HKKOI). U 2024. okupljao je 64 naše tvrtke, a ove je godine taj broj, barem do sada, porastao na 86 članova. Goran Basarac, predsjednik Klastera, a ujedno i prvi čovjek državne Agencije Alan, koja organizira izvoz vojnih proizvoda i opreme, potvrđuje da im pristupaju nove tvrtke, pretežito mala i srednja poduzeća, ali i velike tvrtke koje traže informacije u vezi s EU financiranjem obrane i sigurnosti te koje se žele povezati na osnovi projekata u sklopu postojećih i novih financiranja Europske unije povezanih s obranom i sigurnosti.