Hrvatska raste i čuva planet: Plenković na EXPO-u, HNS potpisao suradnju s Japanom

Hrvatska gospodarski raste i istovremeno smanjuje svoj ekološki otisak, rekao je premijer Andrej Plenković u nedjelju na Svjetskoj izložbi EXPO 2025. u Osaki, naglasivši da je održivost u središtu razvoja Hrvatske. „Hrvatska, rangirana na 8. mjestu u svijetu među 193 zemlje u provedbi ciljeva održivog razvoja, dokazala je da gospodarski rast i ekološka odgovornost mogu ići ruku pod ruku“, rekao je premijer objašnjavajući da je prošle godine hrvatski BDP porastao je za 3,9 posto, dok „smo istovremeno smanjili naš ekološki otisak“.

„To je jasan signal da napredak ne mora doći na štetu planeta“, poručio je. Pod temom „Hrvatska - Klimatska raznolikost“, Hrvatska se predstavlja na toj svjetskoj izložbi zemalja za inovacije, gospodarstvo i inovacije. Hrvatski je paviljon na svjetskoj izložbi predstavio inovaciju kojom posjetitelji mogu osjetiti temperaturu iz 43 mjesta diljem RH u stvarnom vremenu, prilagođenu vremenskoj razlici. Pokreće ju više od 15 kilometara cijevi i 13.000 spojeva povezanih s meteorološkim postajama u Hrvatskoj.

Na Nacionalnom danu 🇭🇷 #EXPO2025 prisustvovao je japanski izbornik Hajime Moriyasu, kojeg dobro poznajemo sa Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. Drago nam je da su uspjesi hrvatskog nogometa prepoznati i cijenjeni u Japanu.



U Tokyu je potpisan sporazum o suradnji @HNS_CFF i… pic.twitter.com/PC2iIGGPMP — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) September 21, 2025

To je važno jer se time „apstraktni pojam klimatskih promjena pretvara u izravno, fizičko iskustvo“, opisao je premijer. Zahvalio je timu koji stoji iza hrvatskog paviljona - Lani Grahek, Maroju Mrduljašu, Antoniju Patljaku, Peri Vukoviću, Korini Vuković i studiju Arhiv Arhitektura i urbanizam - dobitnicima nagrade za najbolji konceptualni dizajn, kao i hrvatskoj tvrtki Enison, čiji su inženjeri i radnici izgradili paviljon u Zagrebu i ponovno ga sastavili u Osaki.

Da bi gospodarski rast bio održiv, potrebno je ulagati u nove zelene tehnologije radi zaštite prirodnih resursa, stoga će Hrvatska i Japan jačati svoje partnerstvo i međusobna ulaganja, najavio je premijer. Više od 20 japanskih tvrtki uspješno posluje u Hrvatskoj, a trgovinska razmjena Hrvatske i Japana u prvih šest mjeseci 2025. bilježi rast. Premijer se sastao s predsjednikom Japanske organizacije za vanjsku trgovinu Susumuom Ktaokeom, a uz političare na Gospodarskom forumu Japan-Hrvatska okupilo se dvjestotinjak hrvatskih i japanskih gospodarstvenika i institucija, koje je Plenković podsjetio da je Hrvatska osim članstva u EU, eurozoni i šengenskoj zoni, također dobila A razinu investicijskog kreditnog rejtinga, što „povećava atraktivnost Hrvatske kao pouzdanog investicijskog i poslovnog odredišta“. U Tokiju je potpisan i sporazum o suradnji dvaju prijateljskih nogometnih saveza, hrvatskog i japanskog, a danas je u sklopu EXPO-a potpisan ugovor o suradnju između dvaju olimpijskih odbora.