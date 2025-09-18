'Ne želim vjerovati da je Plenković dopustio da mu ljudi u EP-u glasaju protiv embarga na izvoz oružja za Izrael'

Povodom 30. obljetnice Vojne operacije "Una 95.", predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović položio je vijence kod spomenika hrvatskim braniteljima u Dvoru i Hrvatskoj Dubici. "Okupili smo se ovdje da odamo počast hrvatskim braniteljima koji su prije trideset godina sudjelovali u ovoj operaciji koja nije završila onako kako je bilo zamišljeno. To ništa ne mijenja na stvari, to su naši ljudi, to je naš dug časti i to treba čuvati i grijati u srcu“, poručio je predsjednik Milanović.

Na širem području hrvatskog Pounja postrojbe Hrvatske vojske provele su 18. i 19. rujna 2025. godine Operaciju "Una“ prijelazom Une i Save. U napadu su sudjelovale snage zbornih područja Zagreb i Bjelovar, 1. i 2. gardijska brigada - “Tigrovi” i “Gromovi”, te Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i mornarica. Procjena je da je u operaciji Una sudjelovalo oko 1500 hrvatskih vojnika, poginulo ih je 50, a ranjeno oko 180 hrvatskih branitelja. Najviše gubitaka pretrpjela je 2. gardijska brigada "Gromovi“ s 26 poginulih i oko 100 ranjenih pripadnika, navodi Ured predsjednika RH.

Nakon polaganja vijenca, Milanović se obratio medijima te komentirao pitanje Palestine: "To su stvari o kojima treba govoriti, to je pitanje ljudskosti u 21. stoljeću. Nama Hrvatima su nabijali na nos svašta, jako često bez razloga, moramo biti odgovorni i kada prepoznamo loše u svijetu da o tome govorimo. Bio netko Izraelac ili Hrvat, pravila su ista za sve."

Kako prenosi N1, Milanović je dodao: "Izrael je neograničeno naoružana država za uvjete Bliskog istoka. Sankcije na izvoz oružja Izraelu iz Europe su trebale biti na snazi godinama. Oni ne prestaju masakrirati te ljude i neće prestati. Mi to ne možemo zaustaviti, ali sa svoje strane možemo zabraniti izvoz ubojitih sredstava iz Europe za Izrael."

"Što se tiče Hrvatske, to je pitanje obraza i nije nevažno kako će hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu glasati. Oni predstavljaju Hrvatsku i vraćaju se u Hrvatsku i tu polažu račune. Kako je glasala hrvatska delegacija? Čini mi se da glasaju bez ikakve koordiancije sa SDP-om i želim vjerovati bez koordinacije s HDZ-om. Ne želim vjerovati da je Plenković dopustio da mu ljudi u EP-u do jednog glasaju protiv embarga na izvoz oružja za Izrael. Kompletan Klub HDZ-a i ovaj iz DP-a su glasali protiv, SDP je glasao suzdržano, ni oni ne znaju gdje im je glava. Kao građanin Hrvatske i predsjednk bi htio čuti razlog zašto to rade. Primaju od nekoga poticaje? Zašto je Gordan Bosanac glasao za mi je jasno, tako bi svaki normalan čovjek trebao glasati. Hrvati imaju posebnu moralnu odgovornost upozoravati na takve stvari", rekao je Milanović.