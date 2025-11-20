Hrvatska pokrenula inicijativu za zajedničku promociju s Italijom i Grčkom

Na najvećem godišnjem skupu truističkih djelatnika, koji je ove godine u Dubrovniku okupio više od 1.300 sudionika, danas je održan panel na najvišoj razini na kojem su sudjelovali hrvatski ministar turizma i sporta Tonči Glavina, ministrice turizma Italije i Grčke, Daniela Santanche i Olga Kefalogianni te nova glavna tajnica Svjetske turističke organizacije Shaikha Nasser Al Nowais, koja na tu dužnost stupa 1. siječnja iduće godine. Panel pod nazivom 'Ongoing Industry Revolution' posvećen je temama i izazovima globalnih promjena koje su pred turističkom djelatnosti.

- Veliko mi je zadovoljstvo što smo po prvi puta na Danima hrvatskog turizma okupili toliki broj turističkih lidera na svjetskoj razini te što smo ih otvorili ovim vrlo važnim panelom na kojem smo još jednom potvrdili kako je Hrvatska predvodnik u razvoju turizma temeljenom na održivim praksama. Posebno nas veseli što smo ovaj najveći turistički događaj i ove godine opet dočekali ostvarujući rekordne rezultate, i u turističkom prometu i u financijskim pokazateljima, ali po prvi puta s konkretnom potvrdom kako su svi ti rezultati postignuti poštujući upravo održive prakse i štiteći naše prirodne resurse te razvijajući turizam koji je na zadovoljstvo turista, ali posebice lokalnog stanovništva - kazao je ministar Glavina.

Na panelu su razmijenjena iskustva i turističke politike koje se provode u našim konkurentskim zemljama, ali i općenito na svjetskoj razini, a Hrvatska se opet istaknula kao predvodnik održivog razvoja iznijevši prijedlog za novu inicijativu. - Pokrenuli smo inicijativu o tome da se naše zemlje međusobno udruže te se zajednički marketinški predstavljaju na tržištima trećih zemalja, ali upravo kako bismo nudili još neistražene i turistički manje razvijene destinacije u svakoj od naših zemalja. Tako bismo priču o održivom razvoju turizma podignuli snažno na razinu cijelog Mediterana te se još čvršće zajednički pozicionirali na turističkoj karti svijeta - poručio je iz Dubrovnika hrvatski ministar T. Glavina.

Inače, na kraju panela uručena i nagrada UN Turizma općini Kaštelir-Labinci, koja je ove godine izabrana u 52 najturističkijih sela (Best tourism villages) između više od 270 prijavljenih iz 65 država članica turističke organizacije UN-a.