Ministar Glavina pozvao domaćine da odgovorno i mudro formiraju ponudu za 2026.

Ovogodišnji DMK Forum još jednom potvrđuje koliko je destinacijski menadžment važan za razvoj hrvatskog turizma. Putničke agencije i DMK kompanije imaju ključnu ulogu jer povezuju Hrvatsku s globalnim tržištem i stvaraju autentična iskustva koja naš turizam čine prepoznatljivim i konkurentnim. Iza nas je još jedna uspješna godina, od ostvarenog turističkog prometa, preko financijskih pokazatelja, pa do konkretnih rezultata u provedbi naše sveobuhvatne reforme i svime time možemo biti zadovoljni. Percepcija Hrvatske na inozemnim tržištima izuzetno je pozitivna te taj trend moramo nastaviti njegovati, a posebno je važno sačuvati cjenovnu konkurentnost.

Ona i dalje ostaje ključni faktor kod odabira destinacija i zato od svih aktera u turizmu očekujem odgovornost, mudrost i razborit pristup u formiranju ponude. Hrvatska mora ostati destinacija u kojoj cijena prati kvalitetu usluge i pozivam sektor da zajednički nastupimo s ponudom koja nudi najbolju vrijednost za novac, jer upravo to mora biti ključna poruka hrvatskog turizma. Vlada će i dalje snažno ulagati u razvoj konkurentnog, inovativnog i održivog turizma, koji je temelj uspjeha hrvatskog turizma u godinama koje dolaze - kazao je danas Tonči Glavina, ministar turizma i sporta u Dubrovniku na 10. Nacionalnom DMK-a forumu, koji se održava u sklopu Dana turizma.

Forum je održan u organizaciji Hrvatske turističke zajednice (HTZ) i Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA), a direktor HTZ-a Kristjan Staničić istaknuo je 'da svi skupa možemo biti zadovoljni turističkim rezultatima, osobito kada uzmemo u obzir da je rast turističkog prometa u 2025. generiran isključivo u razdobljima pred i posezone, dakle izvan glavnih ljetnih mjeseci'.

- To jasno pokazuje da idemo u smjeru održivosti i cjelogodišnjeg poslovanja u turizmu. Važno je ovdje istaknuti ulogu destinacijskih menadžment kompanija, čiji rad uz primjenu novih tehnologija omogućava bolje razumijevanje potreba gostiju i stvaranje turističkih doživljaja visoke dodane vrijednosti. Upravo destinacijske menadžment kompanije imaju sposobnost kreirati integrirane i autentične turističke proizvode, koji nadilaze tradicionalnu ponudu sunca i mora - poručio je Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice, dodajući da se dogodine može očekivati daljnji rast interesa za destinacije koje nude lokalna iskustva, konkurentne cijene i sigurnost boravka.

Forumu se putem video linka pridružila i bivša ministrica turizma, danas zastupnica u Europskom parlamentu i predstavnica Europske pučke stranke (EPP) u glavnoj radnoj skupini za pitanja turizma unutar Odbora za promet i turizam. -Tijekom godina naglašavala sam važnost održivog i ravnomjerno razvijenog turizma, kao i ključnu ulogu destinacijskih menadžment kompanija u povezivanju ponude različitih regija i stvaranju cjelogodišnjeg turizma.

Posebno mi je drago što je ovogodišnji Forum usmjeren na budućnost destinacijskih menadžment kompanija i primjenu novih tehnologija jer upravo digitalizacija i pametno korištenje podataka danas omogućuje učinkovitije upravljanje destinacijama i razvoj održivog turizma u stvarnost na terenu - rekla je bivša ministrica Nikolina Brnjac.

Predsjednik UHPA-e Tomislav Fain osvrnuo se na dugogodišnju suradnju HTZ-a i udruge na razvoju DMK u Hrvatskoj. - Od 2014. provodimo projekt koji podržava rad onih turističkih agencija koje žele plasirati na tržište turističke proizvode dodane vrijednosti i koje su u stanju to činiti 365 dana u godini. Vjerujem da se podrška koju smo sve godine zajedno pružali takvim agencijama itekako isplatila – njene dobrobiti uživa hrvatski turizam u cijelosti jer nikad nismo imali snažnija razdoblja uoči i poslije glavne sezone. Stoga na 10. izdanju nacionalnog DMK Foruma posebnu zahvalu upućujemo Ministarstvu turizma i sporta i Hrvatskoj turističkoj zajednici - kazao je Fain.

Sudionicima Foruma se, među ostalima, obratio i Matej Knific, direktor slovenske DMK agencije Luxury Slovenia DMC iz Ljubljane, koji je kazao kako DMK može povezati autentičnost i luksuz kroz usluge i proizvode čije učinke uživa lokalna zajednica. - Personalizacija usluga ključ je uspjeha DMK agencija, a umjetna inteligencija ne može zamijeniti ljudsku kreativnost – ona je samo alat zbog kojeg imamo više vremena za stvaranje doživljaja - rekao je Maro Saulović, direktor turističke agencije Gulliver DMC iz Dubrovnika. Sudionici su poručili i kako DMK Forum ostaje centralno mjesto okupljanja profesionalaca koji kontinuirano podižu standarde u upravljanju destinacijama, te da takva događanja pridonose jačanju Hrvatske kao globalno konkurentne i inovativne destinacije.