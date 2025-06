Hrvatska pod crvenim alarmom, toplinski val ulazi u svoj vrhunac: DHMZ objavio gdje će biti najgore

Danas će biti pretežno sunčano te danju vruće i vrlo vruće. Postoji mala vjerojatnost za poslijepodnevni pljusak u Gorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu i zapadni te sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 36 °C. A najveći udar vrućine osjetiti ćemo prema podcima DHMZ-a u četvrtak. Upaljen je alarm za cijelu zemlju, a u crvenom su zasad osječka, zagrebačka i karlovačka regija. Osim za toplinski val i temperature do 37 stupnjeva pa i više, za zagrebačku je izdano upozorenje da su lokalno mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar, osobito na sjeveru područja.

Foto: DHMZ

Foto: DHMZ

Prema trodnevnoj prognozi DHMZ-a veći dio četvrtka pretežno sunčano te danju vruće, u unutrašnjosti i vrlo vruće. Kasno poslijepodne i navečer sa sjeverozapada jače naoblačenje, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u središnjim predjelima.

Foto: DHMZ

Zatim će biti djelomice, na Jadranu pretežno sunčano, još u petak i ne posve stabilno pa su mogući mjestimični pljuskovi, u noći na istoku i na sjevernom Jadranu, a poslijepodne u Dalmaciji, osobito u unutrašnjosti, piše DHMZ. Umjeren jugozapadni vjetar krajem četvrtka okrenut će na sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, prolazno na udare i jak. Na Jadranu slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar, od petka umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak. Na Jadranu jutarnja temperatura u porastu, a dnevna bez veće promjene, dok će na kopnu od petka danju biti manje vruće.