Hrvatska neće ispuniti cilj EU od 55 posto recikliranog otpada u 2025.

Hrvatska je jedna od deset zemalja Europske unije koja do kraja godine neće ispuniti ciljeve koji uključuju 55 posto recikliranog komunalnog otpada, kao ni 65 posto recikliranog ambalažnog otpada pa je stoga podnijela zahtjev za odgodu na deset godina, govore to podaci Europske agencije za okoliš (EEA). S rizikom da neće dospjeti do željenih postotaka kada je riječ o reciklaži komunalnog otpada, suočava se još osam država članica. Pa ipak Europska komisija već postavlja nove zahtjeve kada je riječ o gospodarenju otpadom. Prošlog je tjedna u Bruxellesu u sklopu Green Weeka komisijski Direktorat za okoliš najavio Akt o kružnom gospodarstvu. On bi posljedično trebao oblikovati europske zakone prema konceptu koji je trenutačno dio marginalnih nastojanja za održivije prakse.