Hrvatska ne treba strahovati: Podzemno skladišta plina gotovo je popunjeno

Od početka rata u Ukrajini i sankcija koje su uslijedile, pozornost Europljana usmjerena je prema sezoni grijanja i koliko bi na kraju moglo koštati. Brojne europske vlade, pogotovo one koje su znatnim dijelom uvozile ruski plin, zabrinuto promatraju situaciju, a punjenje skladišta plinom postao je prioritet. Hrvatska ne bi trebala imati problema s opskrbom plinom ove godine, rečeno je na Danima plina, koje organizira Hrvatska stručna udruga za plin. A iz Vlade poručuju da je Podzemno skladište plina Okoli gotovo popunjeno.

- Danas mogu reći ovdje s osobitim zadovoljstvom da smo mi praktično s današnjim danom na 98 posto kapaciteta, znači pitanje je dana kada ćemo ga napuniti 100 posto kada više unutra neće stati više ništa, i bit će spremno za sezonu, kazao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić za HRT.

Ispunjen je cilj koji je ranije odredila Europska unija, a to je da do početka studenog skladišta budu puna. No, problem i dalje predstavlja cijena po kojoj se nabavlja.

- Imamo puno skladište plina, ono što trebamo voditi računa svi to je to skupi plin, bez obzira na to što je on kupljen po 119 eura to je i dalje skupi plin, navodi Antonija Glavaš iz Prvog plinarskog društva d.o.o.

Plin se do kraja ogrjevne sezone - do 31. ožujka, građanima isporučuje po zajamčenoj cijeni. Međutim, gospodarstvo i dalje plaća skupi plin.

Naš jedini domaći proizvođač plina planira povećavati proizvodnju, koja je posljednjih desetljeća bila u stalnom padu. Planira se 11 novih bušotina i izgradnja 9 platformi, ali ishođenje dozvola dugo traje.

- U odnosu na susjednu Mađarsku to je proces koji traje 3 puta duže, u odnosu na Norvešku nekih dva puta. Događa se da je veliki raspon od samog bušenja i pronalaska plina do privođenja proizvodnji, znači to je nekoliko godina, nekih 4 do 5, kaže Hrvoje Krpan iz INA d.d.

