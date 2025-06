Hrvatska na udaru još jednog toplinskog vala: Objavljeno gdje će biti najgore vrućine, izdana upozorenja

Na Jadranu će u subotu biti sunčano i većinom vrlo vruće. U unutrašnjosti osobito poslijepodne ponegdje umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, lokalno s olujnim udarima, posebice u prvom dijelu dana. Popodne će na sjevernom dijelu malo oslabjeti i mjestimice okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 28 °C. Najviša dnevna od 27 do 31, duž obale i na otocima od 31 do 36 °C.

Pretežno sunčano i vruće, na Jadranu i vrlo vruće nastavlja se i u nedjelju. U unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab, u nedjelju i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, još u nedjelju i jaka, na sjevernom dijelu na udare i olujna, a sredinom dana okretat će na slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka na kopnu u porastu, javlja DHMZ koji je objavio i upozorenja za toplinske valove.

Foto: DHMZ

Istramet je objavio satelitske snimke koje pokazuju kako nam stiže još jedan udar vrućine.