Hrvatska izgubila istaknutog i nagrađivanog znanstvenika: Preminuo veliki prof. dr. Slobodan Danko Bosanac

U ponedjeljak je preminuo prof. dr. Slobodan Danko Bosanac, predsjednik Jadranske aerosvemirske asocijacije i istaknuti hrvatski znanstvenik 'S dubokim žaljenjem obavještavamo javnost da je u 80. godini života preminuo prof. dr. Slobodan Danko Bosanac, predsjednik Jadranske aerosvemirske asocijacije (A3), ugledni hrvatski znanstvenik, profesor i jedan od najistaknutijih promicatelja razvoja svemirskih tehnologija i svemirskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj', javljaju iz asocijacije.

Prof. dr. Bosanac diplomirao je teorijsku fiziku na Sveučilištu u Zagrebu 1968. godine, a doktorat iz molekularnih znanosti stekao je 1972. na Sveučilištu u Sussexu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Nakon poslijedoktorskog usavršavanja na Sveučilištu u Bristolu svoju je znanstvenu karijeru nastavio na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, gdje je desetljećima djelovao kao istraživač i znanstvenik međunarodnog ugleda. Tijekom karijere bio je i gostujući profesor na više uglednih sveučilišta.

Njegov znanstveni opus obuhvaća više od stotinu znanstvenih radova i nekoliko knjiga iz područja atomske i molekularne fizike, elektromagnetskih interakcija i astrofizike. Za svoj doprinos znanosti nagrađen je dvjema državnim nagradama za znanost Republike Hrvatske, 1997. i 2013. godine.

Osim iznimne znanstvene karijere, prof. dr. Bosanac ostat će zapamćen kao jedan od pionira suvremenih hrvatskih svemirskih inicijativa. Posljednjih godina predvodio je Jadransku aerosvemirsku asocijaciju (A3), okupljajući znanstvenike, inženjere, poduzetnike i institucije s ciljem razvoja hrvatskog svemirskog sektora te snažnijeg uključivanja Republike Hrvatske u europske i međunarodne svemirske programe.

Pod njegovim vodstvom A3 je postala jedna od ključnih organizacija za promociju svemirske znanosti i tehnologije u Hrvatskoj, sudjelujući u inicijativama usmjerenima na razvoj domaćih satelitskih projekata, međunarodnu suradnju i edukaciju novih generacija stručnjaka. Posebno se zalagao za stvaranje hrvatskih kapaciteta u području svemirskih tehnologija te za povezivanje akademske zajednice, industrije i državnih institucija.

Odlaskom prof. dr. Slobodana Danka Bosanca Hrvatska je izgubila vrhunskog znanstvenika, vizionara i predanog zagovornika znanstvenog i tehnološkog razvoja. Njegov doprinos hrvatskoj znanosti i razvoju svemirskog sektora ostat će trajno upisan u povijest domaće znanstvene zajednice. Posljednji ispraćaj održat će se u Krematoriju na Mirogoju, u Velikoj dvorani, u četvrtak, 11. lipnja, s početkom u 14:00 sati, javljaju iz Jadranske aerosvemirske asocijacije.