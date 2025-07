Hrvatska ima najbolji FPV Kamikaze dron, kojeg traže svi u NATO-u

U vrijeme kad je Putinova Rusija napala Ukrajinu, u veljači 2022., FPV (First Person View) dronovi služili su uglavnom za igru i razonodu. Gaming zajednica uživala je u novom proizvodu gdje su ti mali, vižljasti dronovi pokretani malim elektromotorima pružali veliko zadovoljstvo igračima. No, ubrzo je okrutni rat na istoku Europe "prilagodio" popularne male dronove i pretvorio ih u ubilačke strojeve, koji uništavaju neprijateljski oklop i njegove vojnike.

Upravo je gaming zajednica i njihovo zajedništvo potaklo ukrajinske gamere da svu moguću pomoć potraže i od gamera koji su se okupili u tada maloj osječkoj tvrtki Orqa . Taj start-up već je bio široko poznat i prepoznat zbog svojih 'Googles' naočala s vizirom u kojima pilot kroz tzv. remote reality vozi dron kao da se nalazi u njemu. Ubrzo je Orqa počela proizvoditi elektronske komponente za svoje ukrajinske prijatelje, što je u sljedećim godinama Orqu definiralo kao najsofisticiranijeg proizvođača malih FPV dronova kamikaza, koji su se potvrdili i u realnim borbenim uvjetima. Danas se njihov sofisticirani FPV MRM-2 Interceptor (presretač) nudi i državna agencije Alan, putem koje Hrvatska izvozi svoju vojnu opremu i naoružanje.

Na velikom i jubilarnom vojnom mimohodu u Zagrebu u sklopu obilježavanja 30. obljetnice od pobjede u Oluji, Orqin dron kamikaza doživjet će i premijerno predstavljanje za širu hrvatsku i svjetsku javnost. Večernji list je prije mjesec dana ekskluzivno objavio priču i prvu snimku tog drona i tada je javnost prvi put dobila potvrdu da dron postoji, da ga Hrvatska nudi svim članicama NATO-a i da su Osječani spremni nekoliko puta uvećati svoju proizvodnju još ove godine i dostići količine od 500 tisuća proizvedenih dronova na godinu. Prošle godine Orqa je proizvela oko 150 tisuća takvih dronova. Ono što je najvažnije u priči o ovom hrvatskom kamikaze dronu, i to je razlog interesa NATO članica, jest da je riječ o potpuno hrvatskom proizvodu, gdje se sve ili gotovo sve komponente proizvode u pogonima osječke Orqe ili u njihovim pogonima u nekim drugim EU članicama.

To je bila i poanta naših proizvođača da taj Made in EU proizvod ne posjeduje niti u tragovima, niti u hardveru, a pogotovo ne u softveru, baš nikakve komponente proizvedene u Kini. Kada su u Orqi usvojili proizvodnju vlastitih elektromotora i još važnije, proizvodnju kamera, proizvod je postao potpuno očišćen od, u vojnoj industriji EU i NATO-a, neželjenih kineskih komponenti. Večernjaku su Osječani potvrdili da njihov dron već koriste specijalne snage najjačih NATO članica, a u Hrvatskoj vojsci već je dovršena obuka operatera. U tijeku je prvi veliki posao i značajna nabavka Orqinih dronova za potrebe Hrvatske vojske. Cijelu priču je zapravo obznanio hrvatski ministar obrane Ivan Anušić tijekom sastanka sa svojim kolegama iz EU u Bruxellesu prilikom rasprave oko plana ReArm Europe. Tada je kazao da Hrvatska može imati vodeću ulogu u EU u proizvodnji malih dronova koji mogu služiti za izviđanje, ali i kao kamikaze dronovi.

Objavio je da već ove godine Hrvatska može proizvesti pola milijuna komada, što su i nama potvrdili u Orqi. Sada su te najave još ambicioznije i stižu tvrdnje kako Orqa i njezini partneri mogu doseći i godišnju proizvodnju od milijun primjeraka. HV ovaj dron tretira primarno kao kamikaze dron, odnosno kao ubojito borbeno sredstvo za kopnenu vojsku. Njegove sposobnosti ovise o željama naručitelja. Inicijalno dron je lakši od pola kile, jer se u proizvodnji koriste najčvršći i ujedno najlakši novi materijali, uključivo i karbon, kojeg u Orqi printa 3d printer. Može biti poslan na izviđanje na udaljenost od 30 kilometara, a ovisno o teretu kojeg može prikačiti, njegovo djelovanje je u krugu od 5 do 25 kilometara udaljenosti.

S punjenjem od pola kile eksploziva efikasan je do 25 kilometara, a s eksplozivnim teretom od već moćnih 2,5 kg eksploziva gađa ciljeve na udaljenosti od 5 km. Hrvatska vojska je konfigurirala Orqin dron prema posebnim prohtjevima, koji uključuju i dnevnu i noćnu kameru, te uređaj koji ima mogućnost odbacivanja eksplozivnog tereta ako nije upotrebljen, tako da se sačuva dron i vrati operateru. Zašto se taj dron naručuje u značajnim količinama? Zato što se u borbenim uvjetima troše tisuće takvih dronova i to jako brzo. Računa se da jedna postrojba u prosjeku od oko 400 do 500 vojnika može u ratnim operacijama trošiti od 10 do 15 tisuća takvih dronova godišnje. Zna se da takva ukrajinska postrojba, bojna, primjerice može trošiti i do 700 ovakvih dronova dnevno. Oni, stoga sada uglavnom troše jeftinije kineske, ili dronove poizvedene od kineskih komponenti. Reklo bi se, Orqin dron im je sada već preskup.

No, interes baš za Orqine dronove u NATO zajednici jest velik i raste upravo zbog dokazivanja u realnim borbenim uvjetima i zbog njegove sofisticiranosti. Dron jest mali, ali je ubojit i otporan na razna elektronska ometanja. Ta tehnologija je, naravno, i poskupila Orqin proizvod i znatno je skuplji od onih koji koriste kineske komponente. U vojnim krugovima tvrde da se njegova cijena kreće od tisuću do 3 tisuće eura po primjerku. No, te je podatke trenutačno nemoguće provjeriti. I financijski pokazatelji govore nešto o uspješnosti i potražnji za ovim hrvatskim Interceptorima. Osječka Orqa financijski strelovito raste po godišnjoj stopi od 80 do 90 posto. I definitivno postaje tehnološki lider u svijetu u proizvodnji vojnih malih dronova.