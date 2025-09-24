Hrvatska i slovenska turistička ponuda predstavljene u središtu Japana

U organizaciji Hrvatske turističke zajednice i Slovenske turističke organizacije u Tokiju je održana prezentacija turističke ponude Hrvatske i Slovenije te posebna B2B radionica, pod nazivom „Experience Croatia, Feel Slovenia“. Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice i Ana Savšek, voditeljica Odjela za digitalni marketing Slovenske turističke organizacije predstavili su najbolje od turizma svojih zemalja te upoznali japanske agente i dionike međunarodne turističke industrije s ljepotama hrvatskih i slovenskih destinacija. Partner događanja bio je avioprijevoznik Turkish Airlines.

„Vrlo često udružujemo snage s našim susjedima kada je riječ o predstavljanju turističke ponude na dalekim tržištima, posebno ako znamo da gosti iz Japana, Kine ili pak Južne Koreje nerijetko kroz svoje proputovanje obilaze nekoliko država Europe. Predstavili smo ono najbolje od hrvatskog turizma te se zahvaljujem Slovenskoj turističkoj organizaciji na povjerenju i dugogodišnjoj suradnji kojom jačamo prepoznatljivost i konkurentnost obiju destinacija na globalnoj razini. Japance na putovanja u Hrvatsku tijekom cijele godine najviše motiviraju autentična iskustva, prirodne ljepote, kulturna i povijesna bogatstva te raznolika gastronomija, na što smo iznimno ponosni. Ovo događanje smatramo važnim korakom u jačanju odnosa s Japanom te očekujemo da će isto doprinijeti daljnjim pozitivnim trendovima u ostvarenju turističkog prometa s tog dalekog tržišta, posebice u pred i posezoni“, izjavio je direktor Staničić, dodajući kako su japanski turisti u Hrvatskoj u prvih osam mjeseci ove godine ostvarili porast od 5% u dolascima i 4% u noćenjima u odnosu na isto razdoblje lani.

Foto: HTZ

Na B2B radionici su, uz HTZ, sudjelovali i predstavnici devet hrvatskih kompanija, udruga i organizacija, među kojima su TZ grada Zagreba, TZ grada Šibenika, Udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA), Javna ustanova Nacionalni park Krka, Tumlare Corporation Croatia, Travemo Club, Uniline, Fortuna Travel te Hrvatska premium selekcija. Svojim je prisustvom ovo događanje uveličao i hrvatski veleposlanik u Japanu Dražen Hrastić.

U razdoblju od siječnja do srpnja u Sloveniji je zabilježeno gotovo 10% više noćenja i 19% više dolazaka japanskih turista nego u istom razdoblju prošle godine. „Japanci posjećuju Sloveniju tijekom cijele godine, najintenzivnije od svibnja do listopada, što potvrđuje njihov interes za izvrsnim iskustvima i izvan glavne sezone. Gotovo polovicu noćenja ostvaruju u Ljubljani, a s nešto manje od trećine slijede planinske destinacije. Japanski gosti cijene autentična iskustva, kontakt s netaknutom prirodom, visoku kvalitetu usluga te osjećaj sigurnosti, što Slovenija kao zelena i održiva destinacija uspješno spaja i nudi posjetiteljima“, izjavila je Ana Savšek iz Slovenske turističke organizacije. Istaknula je i važnost dugogodišnje suradnje s HTZ-om i zajedničkih nastupa na udaljenim tržištima: „Zajedničkim snagama možemo učinkovitije privući azijske goste, koji tijekom jednog putovanja često kombiniraju posjet više zemalja“.

Foto: HTZ

Iz Slovenije je, osim Slovenske turističke organizacije, bilo prisutno deset sudionika: Ljubljana Tourism, Turizem Bled, Sava Hotels & Resorts, Ljubljana Castle, Palma Travel, Intours DMC, Ekorna Travel, Promet T&T, Happy Tours i Knmtravel Dmc. Na radionici je sudjelovalo 65 japanskih agenata iz različitih tvrtki i agencija, među kojima su JTB, G2 Travel Japan, Miki Tourist, Hankyu Travel International, Air Trip, Eurasia Travel itd.

Nakon radionice i završetka službenog dijela događanja, svi sudionici imali su priliku za dodatno neformalno druženje, kao i za sudjelovanje u nagradnoj igri za koju je Turkish Airlines osigurao dvije povratne aviokarte Japan-Hrvatska.

Dodajmo kako se u okviru službenog posjeta Tokiju, direktor Staničić susreo i s predstavnicima Japanske nacionalne turističke organizacije (JNTO). Na sastanku su bili izvršna potpredsjednica ureda JNTO u Frankfurtu Makiyu Deguchi te izvršni direktor za promociju turističke ponude Japana u inozemstvu Yoshinobu Ota. Razgovaralo se o budućim aktivnostima na japanskom tržištu i daljnjem jačanju suradnje dviju nacionalnih turističkih organizacija Japana i Hrvatske.