Hrvatska električna daska na kojoj se lebdi nad morem postaje svjetski hit

Apsolutni hit ovog ljeta bit će električna daska koju će ovisnici o adrenalinu, avanturisti kao i svi zaljubljenici u aktivnosti na vodi zasigurno željeti probati. Riječ je o jedinstvenom proizvodu nazvanom Plurato Sailfin, prvoj hrvatskoj električnoj hidrokrilnoj dasci, osmišljenoj i proizvedenoj u Splitu koja se na našim plažama pojavila prošlog ljeta.

– S cijelom pričom krenuli smo prije četiri godine kad je napravljen prvi prototip. Do današnjeg dana smo znatno unaprijedili sve procese proizvodnje i izradili proizvod vrhunske kvaliteta i dizajna u kojemu mogu uživati ne samo iskusni vozači već i početnici – kazao nam je Bože Šarić, voditelj prodaje startupa Plurato koji je razvio ovaj jedinstveni proizvod.

Kako su do sada uglavnom bili okrenuti inozemnom tržištu, u Hrvatskoj se za njih malo zna iako im ovo nije prva inovacija.

– Ova hidrokrilna daska nije prva stvar koju smo razvili. Već ranije smo razvili dron koji može letjeti 24 sata, razvili smo i robot za automatsko zalijevanje staklenika kao i robot koji može razmještati stvari po skladištu, ali ova daska je stvarno bum, daleko najjača stvar koju smo ikada napravili – uvjerava nas Bože Šarić.

Električna daska, pojašnjava, zasniva se na foiling tehnologiji, a prepoznatljiva je po tome što vozači lebde iznad mora zahvaljujući podvodnom krilu koje stvara uzgon i smanjuje otpor kretanja kroz more, odnosno vodu. Daska je lako rastavljiva i sastavljiva, jednostavna je, nema dodatnih kabela. Radi tiho, bez emisije štetnih plinova. Ima bežični daljinski s izmjenjivom baterijom čije trajanje varira od 60 do 80 minuta, ovisno o stilu vožnje. Sailfin pogoni vrlo tih električni motor koji razvija brzinu do 35 km/h, a namijenjen je vožnji po morima, jezerima i rijekama.

– Kod dizajniranja se vodilo računa o lakoj upravljivosti daske tako da bez ikakvih problema njome mogu upravljati i početnici. Preporuka je da prva vožnja bude na prsima zbog upoznavanja samog načina upravljanja daske. Daskom upravljate preko bežičnog daljinskog upravljača, a pravo foil iskustvo može se iskusiti već nakon nekoliko minuta vožnje – uvjerava nas Bože Šarić. Ono što ovu dasku čini potpuno drugačijom od klasičnih surf dasaka su hidrokrila koja dasku izdižu iznad razine površine mora što rezultira osjećajem letenja.

– Uvijek nas pitaju je li teško voziti, koliko treba za naučiti i slično, a činjenica je da sve to ovisi o onome tko vozi. Naša iskustva su da većina uspije foilati već nakon 10-ak minuta a da bi svima olakšali iskustvo foila, napravili smo dasku malo većih dimenzija tako da se slobodno može leći na nju i lagano krenuti. Krila uvelike utječu na iskustvo vožnje pa svim početnicima preporučujemo dasku s najvećim prednjim i stražnjim krilom u ponudi. Kako vozači postaju iskusniji i žele vožnju dovesti na višu razinu, mogu nabaviti manja krila koja onda utječu na brzinu i upravljivost daske – podučava nas Bože Šarić.

U planu im je izrada daske manjih dimenzija za profesionalne vozače. Sve se proizvodi i sastavlja u njihovoj radionici u Splitu. – Kontroliramo procese proizvodnje svih dijelova, što nam je velika prednost u planiranju proizvodnje i rasta. Proizvodimo svoje baterije sa sustavom koji kontrolira ravnomjerno punjenje i pražnjenje baterija, razvili smo daljinski upravljač sa svom elektronikom od nule, a dizajn cijele daske i sustav sastavljanja i rastavljanja je jedinstven u svijetu efoil dasaka na tržištu. Hardverski razvoj je iznimno kompleksan te pun uspona i padova, ali nakon detaljnih testiranja i puno uloženog truda i rada prošle godine smo krenuli u serijsku proizvodnju i prodaju – kaže Bože Šarić.

Iako svi znamo kakva je bila 2020. i unatoč svim problemima s COVID-19, iznimno su zadovoljni prodajnim rezultatima koje su ostvarili u prošloj godini pa su ove godine znatno povećali proizvodne kapacitete i krenuli još jače u osvajanje tržišta. Ovo pandemijsko vrijeme puno ograničenja onemogućilo im je i predstavljanje na nekim nautičkim sajmovima koji su, nažalost, do sada uglavnom otkazivani, poput Bout Showa u Splitu.

– Nadali smo se da će nam to biti zadnji sajam prije sezone na kojemu ćemo se predstaviti. Šteta, to je najjači sajam, ali unatoč svemu ne možemo se požaliti, kupaca, poziva i upita ima dosta, čulo se za našu dasku – kaže Šarić.

Iako im je trenutačno fokus na plasmanu na našoj obali, imaju dosta upita za plasman ne samo na području Europske unije nego i u cijelom svijetu

. – Inozemne narudžbe za sada rješavamo preko marketinga, do sada nismo imali zastupnika vani. U pregovorima smo s partnerima za zastupništva u mnogim zemljama, što će nam povećati broj narudžbi tako da za iduće razdoblje planiramo i znatno povećanje proizvodnih kapaciteta, što će rezultirati i novim zapošljavanjima te uspostavi distribucijskih mreža izvan Republike Hrvatske. Cilj nam je biti prepoznati u cijeloj Europi kao proizvođač daske Plurato Sailfin – govori Šarić koji nas uvjerava kako imaju jedinstven i atraktivan proizvod koji će zasigurno na sebe privući pozornost. Već nakon prve godine koliko su na tržištu, društvene mreže učinile su svoje pa velik broj upita dobivaju upravo od korisnika koji su vidjeli slike na internetu kojima su se pohvalili zadovoljni korisnici. Dasku planiraju predstaviti na svim značajnijim hrvatskim sajmovima, a predstavit će se i u Njemačkoj na velikom sajmu u Düsseldorfu.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL 12.05.2021., Split - Prva hrvatska elektricna surf daska "Plurato Sailfin". Dino Car, Nikola Jurjevic Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL

– Pozivamo sve koji su zainteresirani za suradnju, bilo kroz prodaju ili charter ili plažni najam da se jave. Iako daska spada u „luxury toy“ kategoriju, cilj nam je proizvod približiti svima kroz opcije rente na plažama, tako da smo u potrazi za partnerima kako bi ove sezone uspostaviti što veću mrežu Plurato lokacija koje će nuditi plažni rent diljem naše obale. Naši partneri će našom daskom tako ojačati svoju ponudu, obogatiti je jednom pravom atrakcijom – poručuje Šarić. Zainteresiranih partnera, od hotelskih kuća do koncesionara na plažama, kaže da ima dosta diljem naše obale i zasigurno ćete ovoga ljeta i vi imati priliku iskusiti jedinstven doživljaj foilanja. Izbori su sve ostale aktivnosti stavili u drugi plan pa rješavanje papirologije ide nešto sporije, ali vjeruje da će se sve na vrijeme riješiti, do početka turističke sezone. U Splitu čekaju odobrenje Splitsko-dalmatinske županije za plažu Kašjuni, gdje će se moći unajmiti električna daska, a moguće i na Žnjanu.

– U Splitu će biti sigurno, a bit će i drugdje po obali. Imamo dogovoren Dubrovnik, imamo partnera u Istri. Daska će se moći rentati i probati na mnogim našim plaža ma. Bit će dostupna svima, ne mora se nužno kupiti – kaže Bože Šarić.

A na znanje onima koji, kada je jednom probaju, više ne budu mogli bez nje, kao i svim koncesionarima na plažama, hotelijerima, agencijama, iznajmljivačima i poduzetnicima koji električnu dasku žele uvrstiti u svoju turističku ponudu, cijena joj je 9980 eura s PDV-om. Zanimalo nas je i tko se krije iza startupa Plurato, koji je osmislio i proizveo električnu dasku. Plurato je jedan od dva startupa koje je razvila splitska tvrtka Statim d.o.o. za računalne djelatnosti i usluge. Glavni biznis im je računalno programiranje i testiranje, kojega rade uglavnom za tržište SAD-a. U startupu Plurato razvijaju robote, a drugi startup Hotel’s Touch bavi se softverima za firme i hotele: od digitalnog oglašavanja, marketinga, evidencije radnog vremena, praćenje rada zaposlenika itd. Statim, sa sestrinskom tvrtkom Manas, zapošljava 200-tinjak radnika i najveća je informatička firma na hrvatskom jugu. U stopostotnom je hrvatskom vlasništvu. Posluju već 20 godina. Do sada su najviše radili za američko tržište, a zanimljivo je što su i vlasnici hotela Cornaro u Splitu.

– Moguće nas je kontaktirati putem e-maila: sales@plurato.com, putem web-stranice ili Instagram profila. Pozivamo sve zainteresirane da nam se jave kako bi već ovo ljeto imali svoj Plurato Sailfin primjerak i na vrijeme dogovorili suradnju za ovu sezonu – poziva Bože Šarić.