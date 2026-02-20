Naši Portali
ZNAJU SE PRIORITETI

Hrvati otkrili što najviše traže kod posla: 'To mi je bitnije od bilo kakvog novca'

posao
Pixabay/Ilustracija
VL
Autor
Večernji.hr
20.02.2026.
u 19:00

Rasprava je brzo pokazala da zadovoljstvo na poslu rijetko dolazi s prestižnom titulom ili visokom plaćom, već s autonomijom, fleksibilnošću i osjećajem svrhe

"Imam 23 godine i tek trebam ući na tržište rada. Ovdje sam valjda pročitala za svaki sektor sve najgore", započela je svoju objavu korisnica na hrvatskom Redditu, izražavajući strah koji muči mnoge mlade na pragu karijere. U svijetu gdje se online prostorom šire priče o izgaranju, toksičnim šefovima i besmislenim poslovima, njezino pitanje odjeknulo je snažno: "Ima li tko ovdje da mu ne dođe da stjera sve kad ujutro odzvoni alarm? Ako ima, čime se bavite?" Postavila je jednostavno, ali ključno pitanje, želeći pronaći dokaz da je moguće raditi osam sati dnevno, a ne "izgubiti svaku volju za životom nakon toga".

Njezina iskrena molba za "malo dobrog" izazvala je lavinu odgovora koji su pružili rijedak uvid u poslove i karijerne puteve koji Hrvatima donose zadovoljstvo. Umjesto da potvrde njezine najgore strahove, brojni su korisnici podijelili svoja pozitivna iskustva, otkrivajući da ključ sreće često leži u neočekivanim zanimanjima i, još važnije, u promjeni vlastitog mentalnog sklopa. Jedan od najpopularnijih komentara odmah je demistificirao online negativnost: "Reddit nije reprezentativni uzorak stvarnog svijeta. Ljudi ovdje dolaze žaliti se. Nitko ne otvori post da kaže 'meni je OK'".

Rasprava je brzo pokazala da zadovoljstvo na poslu rijetko dolazi s prestižnom titulom ili visokom plaćom, već s autonomijom, fleksibilnošću i osjećajem svrhe. Jedan od korisnika, diplomant FER-a, opisao je svoj posao u tvrtki za analizu tržišta električne energije i plina kao "ultra zanimljiv", s puno odgovornosti i prostora za učenje. Njegov zaključak je da su najsretniji oni koji su "otišli za poslom koji ih stvarno zanima, a ne onaj koji ima najbolje uvjete, ime ili zvuči fancy".

Slične priče dolazile su iz potpuno različitih sektora. Žena koja radi u financijama za američku tvrtku iz Hrvatske istaknula je kako joj fleksibilno i većinom remote radno vrijeme vrijedi više "nego i dvije tisuće eura veća plaća". Samostalna knjigovotkinja koja radi od kuće, taksist koji obožava slobodu i dinamiku sezonskog rada u Dalmaciji te elektroinstalater koji uz svoj obrt preprodaje razne stvari, svi su podijelili istu temeljnu vrijednost: biti sam svoj gazda i imati kontrolu nad vlastitim vremenom. 

Osim fleksibilnosti, kao ključan faktor zadovoljstva istaknula se i zdrava radna okolina bez stresa. Jedan inženjer strojarstva priznao je da njegova plaća nije spektakularna, ali da radi u ležernoj atmosferi gdje ga nitko ne mikroupravlja. Njegova spoznaja da je "mir bitniji od 400 €/mj više" sažela je osjećaj mnogih.

