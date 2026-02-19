Razbjesnila se nakon što joj je susjeda ostavila poruku u ponoć: 'Kao da nas promatra'

U gotovo svakom susjedstvu mogu se naići na osobe koje vole zabadati nos u tuđe poslove. Takvi susjedi često prate što drugi rade, daju neželjene savjete ili se miješaju u privatne situacije, ponekad izazivajući napetosti i nelagodu. Jedna je žena ostala zapanjena nakon što je kasno navečer primila zloslutnu poruku.

Objasnila je da ona i njezin partner prvi put žive u stanu, pa nisu bili previše sigurni u bonton oko stvari poput svjetla i buke te da uče usput. No, problem im stvara jedna susjeda. "Stalno se žali i to nas čini nelagodnima", objasnila je u objavi na Redditu. Poruka, koja je bila agresivno napisana velikim tiskanim slovima, glasila je: "Dragi susjede, ako biste mogli biti tako ljubazni da ugasite svjetlo u kuhinji. Ako to nije moguće, barem ga prigušite. Hvala vam". Također su napisali vrijeme i datum slanja poruke, vjerojatno da bi postojao papirnati trag njihovih pritužbi u slučaju da autorica objave ne udovolji njihovim željama, piše Mirror.

"Nedavno smo se uselili u stan u Sydneyju nakon što smo godinama živjeli u samostojećoj kući u Melbourneu. Ovo nam je prvi put da živimo u stanu, pa još uvijek učimo što je normalno, a koja su nepisana pravila. Od prvog dana imali smo problema sa susjedom u našoj zgradi. Rekla nam je da je 'predsjednica' zgrade i rekla da ako nam ikada zatreba pomoć, možemo doći k njoj. U početku smo mislili da je samo prijateljski nastrojena. No, stvari su prilično brzo postale neugodne", objasnila je žena. Dodala je da su se u stan uselili tijekom blagdana u prosincu te da nisu imali zabave, puštali glasnu glazbu niti su radili išta pretjerano.

No, to je očito razljutilo susjedu jer je dolazila na njihova vrata tri noći zaredom, kucajući kasno navečer da bi im rekla da moraju biti tihi, ali na neizravan način. "U zgradi su medicinske sestre i liječnici", "Ako se nešto dogodi, dobijem pozive" i "Samo sam vas htjela obavijestiti", glasili su njezini komentari. Par je isprva mislio da ona samo želi da sve bude po njezinom te da zapravo nije primala pozive ili pritužbe.

"Treće noći je ponovno došla dok smo doslovno prali suđe oko 21:30 i gledali TV na normalnoj glasnoći. Bilo je izrazito vruće (30-40°C), pa smo imali otvorene prozore i ventilacijske otvore, što je možda propuštalo zvuk. No, nismo bili glasni. Ponovno je pokucala i rekla nam da ugasimo svjetla u kuhinji jer joj svjetlo očito smeta i utječe na san. Svjetla su bila unutar našeg stana, a prozor naše kuhinje nije izravno okrenut prema njezinom stanu. Taj zahtjev se činio kao veliko pretjerivanje", napisala je u objavi.

Znatiželjna susjeda je s novim susjedima odlučila podijeliti intimne detalje o obitelji koja je prethodno živjela u njihovom stanu, što je nagnalo autoricu objave da se zapita nije li ta susjeda samo skupljala informacije o njima da bi ih podijelila s drugima. "Počela sam se osjećati tjeskobno u vlastitom domu, kao da nas netko promatra ili prati jer radimo sasvim normalne stvari", napisala je. U komentarima su ljudi pozvali autoricu da razgovara s najmodavcem i sazna više o susjedi i njezinoj ulozi.

"Kontaktirao bih najmodavca i pitao za detalje o ulozi ove žene u zgradi i obavijestio ih o svim tim slučajevima. Vjerojatno je samo dosadna znatiželjna osoba i to radi već godinama", napisao je jedan korisnik. "Zvuči kao da tamo živi dugo i osjeća se ovlaštenom zapovijedati ljudima u zgradi kao da je vlasnica. Sve što vam pošalje u pisanom obliku sačuvao bih i proslijedio stanodavcu ako eskalira ili ako vas počne aktivno uznemiravati. U najgorem slučaju, to omogućuje stanodavcu da izgradi slučaj za deložaciju ako uznemirava više ljudi u zgradi", primijetio je drugi.

"Čak i ako je predsjednica stanara, što zvuči suludo, ona vas praktički uznemirava. Nadzor nad vašim kuhinjskim svjetlom je suludo", zaključio je treći.