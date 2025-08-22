Naši Portali
Franjo Josip I.

Hrvatima je bio 'dobri car', a njegova vladavina pamti se po napretku

Autor
Renata Rašović
22.08.2025.
u 15:52

U njegovih 68 godina vladanja na čelu Hrvatske izmijenilo se 14 banova, a Zagreb je narastao na skoro 80 tisuća stanovnika

Franjo Josip I. bio je najdugovječniji vladar dinastije Habsburg te jedan od najpoznatijih državnika 19. stoljeća. Njegovih 68 godina na prijestolju obilježeno je velikim društvenim i političkim promjenama, a ubrzo nakon njegove smrti 1916. godine završio je važan period u povijesti srednje Europe – Monarhija se raspala. Premda suočen s mnogim izazovima, austrijski car i ugarsko-hrvatski i češki kralj Franjo Josip tijekom svoje je vladavine osigurao da Monarhija uživa stabilnost i red te da habsburškim imperijem od Alpa do Karpata s više od 50 milijuna stanovnika desetljećima vlada mir.

Franjo Josip I.

