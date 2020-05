Hrvati zaglavili na kruzeru: 'Tjeraju nas da po nekoliko dana nosimo jednokratne maske'

U Karipskom moru se već mjesecima gužva tridesetak kruzera na kojima se nalazi čak 450 Hrvata. Nezadovoljstvo mornara raste svakim danom. Tisuće ljudi zaposlenih u floti kompanije Royal Carribean ne može se maknuti s mjesta zbog pandemije, ostali su bez plaća, a trenutno nemaju nikakvog načina da odu svojim kućama. Situacija je prije nekoliko dana eskalirala na brodu "Mayesty of the Seas", na kojem se osoblje pobunilo.

Istaknuli su transparente na kojima su ispisali "Koliko vam još treba samoubojstava?", aludirajući na nedavne smrti poljskog inženjera koji je preskočio ogradu kruzera "Jewel of the Sea i kineskog konobara koji je prije nekoliko dana umro na "Marine od the Seaer".

Osim 450 Hrvata, na brodovima se nalazi još 300 Crnogoraca, 150 Bosanaca i Hercegovaca te 350 Srba. Crnogorci i Srbi su započeli pobunu, a portal Morski.hr navodi kako je razgovarao s jednim crnogorskim članom frustrirane posade zaglavljenog kruzera. Ima 30 godina i već pet godina radi za tvrtku Royal Caribbean International, na poziciji supervizora.

- Onaj prosvjed je bio prije nekoliko dana. Sada nas opet premještaju na drugi brod, na "Freedom of the seas". Na dan kad smo počeli prosvjedovati, dogovorili smo se s kapetanom da dođe na razgovor. Isti dan se pojavio s hotel direktorom i odmah nam donio nekakve lažne chartere i rekao da imamo letove da bi nas smirio. Obećao nam je isti dan da će sutra na sastanku potvrditi i garanciju za te letove. Onda smo čekali hoćemo li se prebaciti ili ne, a tek nakon toga su nas rano ujutro probudili i rekli nam da se počnemo pakirati - rekao je Crnogorac.

Royal Caribbean’s Majesty of the Seas ship was to begin Bahamas to UK journey today to repatriate crew.



The journey has been delayed til 5/18, crew say. They hung this banner on the pool deck.



Background: https://t.co/XRHKMRAzfJ pic.twitter.com/I1P1XFuivZ