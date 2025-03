Hrvati podijelili koliko su u minusu: 'Kao mlad sam se zabio toliko da mi plaća skoro nije mogla pokriti iznos'

Još jedna rasprava pokrenula se na Redditu na temu prekoračenja na računima, popularno nazvanima i ''minusima''. Naime, jedna korisnica podijelila je kako je njena prijateljica priznala da su je impulzivne kupnje dovele do minusa od čak 4250 eura pa pitala ostale - ''Koliko ste u minusu i ako niste jeste li ikada bili?''. Brojni su odmah komentirali svoja iskustva.

''Kad sam se zaposlio pred više od 20 godina, bio sam zelen i pristao na tada tzv. "dozvoljeni minus". Naravno da sam kao jelen lopatar to naivno shvatio kao ekstra lovu koju možeš trošiti da živiš iznad svojih realnih mogućnosti, i zabio sam se do kraja toliko, da mi plaća skoro nije mogla pokriti minus. Nastavljaju se mučne godine kombinacija "iz šupljeg u prazno" posudbama, vađenjem love preko kreditnih kartica i sličnih najgorih poteza, da bi na kraju to zapečatio gotovinskim kreditom, kojim sam sve morao pokrpati i osim spašavanja dupeta od toga nisam imao druge koristi. Desetljeće umanjena plaća radi kredita me naučila da više nikad ne trošim iznad mogućnosti i da s bankom ukinem bilo kakav "dozvoljeni" ili "prešutni" minus, kako god da se sada zove. Najbolji osjećaj ikad, pogledati račun i ne gledati crvene brojke i ne razmišljati kako se izvući iz ponora opomena, groznih kamata i osjećaja tjeskobe... Fučkaš dozvoljene minuse, lihvarske kredite, i banke koje samo gledaju klijente kao krave muzare!'', ispričao je netko.

Neki su pak kazali kako su na primjeru svojih roditelja naučili kako raspolagati novcima - s obzirom da su roditelji stalno upadali u minuse i kredite zbog nepotrebnih kupnji, tako su i oni počeli više paziti na svoj budžet.

- Bio sam davno u minusu do 300 eura. I nikad više. Razlog: tri mjeseca bez plaće. Teško se izvući iz toga bez da zatvoriš novčanik. A ovo što si navela je ogromni minus. Sad pitanje je da li je prekoračila dopušteni minus. Kamate djeluju malo, ali na toliki iznos, nije dobro. Morat će si ozbiljno napraviti reda - nadovezao se netko.

Brojni su nadalje prepričavali kako su se ''naučili pameti'' na vlastitoj koži iz mladih dana, dok su neki bili otvoreni pa priznali da su i sada u minusima. ''U minusu sam skoro uvijek, od oko 1000€ no to nije u banci, nego dugujem određenim ljudima'', napisao je netko. ''Ne izbjegavam ljude kojima dugujem, nego vraćam koliko mogu, kad mogu''.

