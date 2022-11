Hrvati ne uzimaju preporučene dnevne doze: Po pet porcija voća i povrća spriječilo bi milijune smrti

Čak 6,7 milijuna preranih smrti od kardiovaskularnih bolesti u svijetu moglo bi se spriječiti kad bi ljudi u svoju svakodnevnu prehranu uvrstili voće i povrće u pet preporučenih porcija, pokazala su istraživanja.

– Pet porcija zvuči puno, ali porcije su definirane npr. kao manja kruška, zdjelica salate ili 80 grama špinata, što zbilja nije puno. Bitna je sinergija nutrijenata i zato je važno unositi dovoljno kalija, kalcija, željeza, magnezija, cinka i vlakana – iznijela je nutricionistica Eva Pavić iz Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara na panelu pod nazivom “Poboljšanje kvalitete života redovitom tjelesnom aktivnošću te unosom voća i povrća” na konferenciji “Lov na tihog ubojicu” koju su na Medicinskom fakultetu u Zagrebu organizirali Večernji list i Hrvatska liga za hipertenziju, a suorganizatori su, uz Medicinski fakultet, i Hrvatski zavod za javno zdravstvo te Ministarstvo zdravstva.

Na drugom panelu raspravljali su Marija Bubaš, državna tajnica pri Ministarstvu zdravstva, Krešimir Šamija iz Ministarstva turizma, Danijela Stražanac (HAPIH), Krunoslav Capak (HZJZ), Eva Pavić (Hrvatsko društvo nutricionista i dijetetičara), Tea Vučković (Hrvatska liga za hipertenziju), Sanja Ćurković (Kineziološki fakultet) i Marijo Možnik (Hrvatski gimnastički savez), a moderirala novinarka magazina Ordinacija.hr Ana Abrahamsberg.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL 03.11.2022., Zagreb - Na Medicinskom fakultetu Sveucilista u Zagrebu odrzana je konferencija Vecernjeg lista, Hrvatske lige za hipertenziju HZJZ-a i Ministarstva zdravstva RH "Lov na tihog ubojicu". Drugi panel - Poboljsanje kvalitete - tjelesna aktivnost, voce i povrce u prehrani. Ana Abrahamsberg, Marija Bubas, Kresimir Samija, Danijela Strazanac, Krunoslav Capak, Eva Pavic, Tea Vuckovic, Sanja Curkovic, Marijo Moznik Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Ovisnici o navikama

Pavić je kazala i kako su u Prehrambeno-dijetetskom savjetovalištu u KBC-u Zagreb primijetili da 5-postotno smanjenje tjelesne mase donosi bolji osjećaj kod pacijenta, 10% smanjenja već sve parametre dovodi u normalu, a kod 15-postotnog smanjenja tjelesne mase dolazi čak i do remisije bolesti. Nestane predijabetes, inzulinska rezistencija, policistični jajnici, blaga hipertenzija, jetreni enzimi...

– Pacijent koji je tjelesnu masu smanjio za 33% u roku sedam mjeseci zapanjio je i liječnika jer je prelaskom na zdrav život, znači, kretanje, zdravu prehranu, do te mjere popravio jetrene enzime da jednostavno više nije imao hepatitis – ispričala je nutricionistica.

Prema podacima koje je iznijela Danijela Stražanac iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, muškarci u Hrvatskoj konzumiraju jednu i pol porciju svježeg voća dnevno, a žene dvije, dok dvije porcije povrća na dan uzimaju svi. To znači da smo znatno ispod preporučenih pet porcija.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL 03.11.2022., Zagreb - Na Medicinskom fakultetu Sveucilista u Zagrebu odrzana je konferencija Vecernjeg lista, Hrvatske lige za hipertenziju HZJZ-a i Ministarstva zdravstva RH "Lov na tihog ubojicu". Drugi panel - Poboljsanje kvalitete - tjelesna aktivnost, voce i povrce u prehrani. Marija Bubas, Kresimir Samija, Danijela Strazanac, Krunoslav Capak, Eva Pavic, Tea Vuckovic, Sanja Curkovic, Marijo Moznik Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Kad je o tjelesnoj aktivnosti riječ, u Hrvatskoj preporučenu polusatnu aerobnu tjelesnu aktivnost svakodnevno upražnjava tek 19,5% ljudi (22% muškaraca i 17% žena), što je apsolutno nedostatno – iznio je prof. Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ustanove koja raznim akcijama potiče tjelesnu aktivnost i zdrave životne navike. A one se s godinama pogoršavaju. Naime, djeca u dobi od 7-8 godina uvelike se bave nekim organiziranim sportskim aktivnostima – 72% dječaka i 66% djevojčica. Bilo kakvom aktivnošću više od sat vremena dnevno bavi se 91% djece radnim danima, a 97% vikendima – i to su najbolji podaci koji sa starijim generacijama padaju. Samo 30% dječaka u dobi od 11 godina bavi se nekom tjelesnom aktivnošću više od sat vremena na dan, a 21% onih do 15 godina. Loš je omjer i kod djevojčica – do 11 godina ih je aktivno 25%, a do 15 godina samo 13%.

– Nismo najlošiji u odnosu na druge, u gornjoj smo trećini – napominje Capak.

Pandemija je dodatno pogoršala stvar i novi podaci govore da je konzumiranje svih vrsta ekrana (kompjutor, mobitel, TV) sve veća, a bavljenje tjelesnom aktivnošću sve manje. Trajni je problem što mnoge škole uopće nemaju sportske dvorane, što je moguće nadomjestiti HZJZ-ovim programom “Živjeti zdravo”, koji uključuje školske poligone koji otvaraju mogućnost bavljenja tjelesnom aktivnošću i bez dvorana. U tom smislu Capak je istaknuo iznimno korisnu sinergiju zdravstvene kineziologije, koja medicinare educira o važnosti vježbanja koje pomaže kod pojedinih bolesti i obrnuto, educiranje kineziologa.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list 03.11.2022., Zagreb - Na Medicinskom fakultetu Sveucilista u Zagrebu odrzana je konferencija Vecernjeg lista, Hrvatske lige za hipertenziju HZJZ-a i Ministarstva zdravstva RH "Lov na tihog ubojicu". Drugi panel - Poboljsanje kvalitete - tjelesna aktivnost, voce i povrce u prehrani. Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Upravo je sport najbolji put u borbi protiv kroničnih nezaraznih bolesti, istaknuo je Marijo Možnik iz Hrvatskog gimnastičkog saveza, a pomaže i u smanjenju stresa.

– Svi smo ovisnici o vlastitom komforu i navikama, zato treba promišljati o tome koje navike stvaramo i koje odluke donosimo – kazala je dr. Marija Bubaš, državna tajnica u Ministarstvu zdravstva, ustvrdivši kako se bolesti razvijaju međudjelovanjem rizičnih čimbenika, dok se mi o interdisciplinarni pristup oglušujemo i ne primjenjujemo što je za naše zdravlje najbolje.

Motivacija – estetski faktor

A interdisciplinarni pristup je ključan, istaknuo je Krešimir Šamija iz Ministarstva turizma i sporta.

– Hrvati nisu sportska nacija, to jasno govore podaci o tjelesnoj aktivnosti stanovništva. Ti podaci još više opadaju u ruralnim područjima. Navike stvaraju obitelj i obrazovno-odgojni sustav pa je najispravniji put stvarati ih od vrtića i osnovne škole nadalje, to su vrijeme i mjesto kada se formira svijest, djeci je kretanje prirodno i ako steknu naviku tada, ponijet će je u život – istaknuo je Šamija.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL 03.11.2022., Zagreb - Na Medicinskom fakultetu Sveucilista u Zagrebu odrzana je konferencija Vecernjeg lista, Hrvatske lige za hipertenziju HZJZ-a i Ministarstva zdravstva RH "Lov na tihog ubojicu". Drugi panel - Poboljsanje kvalitete - tjelesna aktivnost, voce i povrce u prehrani. Kresimir Samija. Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Kod nas je svako četvrto dijete aktivno u nekom klubu, ali svako drugo nikad neće biti aktivno, dodao je i naveo primjer nekih skandinavskih škola gdje tjelesni odgoj nije vezan formalnim brojem sati, nego svaki dan u školi mora biti aktivan.

Sanja Ćurković sa zagrebačkog Kineziološkog fakulteta iznijela je kako se na studente jako puno može utjecati u smislu zdravog života preko njima najviše motivirajućeg faktora, a to nije zdravlje, nego estetski faktor. Tu treba djelovati motivacijski, ističe, a ako njima usadimo zdrave životne navike, prenijet će ih na svoju djecu.