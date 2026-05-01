Hrvati iz Amerike dočekali povijesni let: Split sada direktno povezan s SAD-om

Nakon više desetljeća iščekivanja, 30. travnja iz zračne luke Newark poletio je prvi izravni let za Split, čime je uspostavljena nova zračna veza između SAD-a i Hrvatske. Let su zajednički obilježili United Airlines i Hrvatska turistička zajednica, a događaj je bio popraćen svečanom ceremonijom na Terminalu C. Na gateu C121 okupili su se brojni putnici, među njima i Nancy i Daniela, dvije Hrvatice iz New Jerseyja koje su s emocijama dočekale ovaj trenutak. "Čekam ovo 35 godina. Konačno možemo letjeti iz New Jerseyja ravno u Split, u Dalmaciju. Ne mogu dočekati da poljubim tu zemlju", rekla je Nancy. Prostor je bio uređen promotivnim materijalima o Hrvatskoj, a putnici su mogli kušati i domaće slastice poput Bajadera i Kiki bombona. Održani su i prigodni govori, nakon čega je uslijedilo simbolično rezanje vrpce. Među uzvanicima su bili Patrick Quayle iz United Airlinesa, generalni konzul RH u New Yorku Nikica Kopačević te Leila Krešić-Jurić iz Hrvatske turističke zajednice za Sjevernu Ameriku, prenosi Croatians Online.

Zrakoplov Boeing 767-300ER s tri putničke klase, uključujući poslovnu klasu s potpuno ravnim ležajevima, poletio je u 16.45. Let je bio potpuno popunjen. Generalni konzul Nikica Kopačević istaknuo je važnost nove linije. "Ovo je novi most preko Atlantika koji spaja ljude, obitelji, poslove, kulturu i prijateljstvo između naših dviju zemalja", rekao je. Podsjetio je kako su prve izravne linije između SAD-a i Hrvatske uvedene 2019. i 2021., dok ova ruta predstavlja njihov nastavak. Nova linija nadovezuje se na postojeći sezonski let Newark – Dubrovnik, koji je zbog velikog interesa putnika s vremenom povećan na svakodnevne polaske. Patrick Quayle objasnio je kako je donesena odluka o uvođenju Splita u mrežu letova.

"Konstantno pratimo podatke. Let za Dubrovnik bio je vrlo uspješan, a ja sam osobno posjetio Hrvatsku, odvezao se do Splita i ostao zadivljen ljepotom obale", rekao je. "Dodavanjem Splita uz Dubrovnik putnicima dajemo mogućnost da dolete u jedan grad, a odlete iz drugog i tako vide više Hrvatske". U pilotskoj kabini prvog leta nalazili su se kapetani koji već poznaju Hrvatsku. "Hrvatska mi je omiljena zemlja na svijetu. Svima govorim da je to najljepše mjesto na kojem sam bio", rekao je Bryan, jedan od dvojice kapetana. Prisjetio se i obiteljskog krstarenja između Splita i Dubrovnika. "Stali smo na svim otocima. Bila je to nevjerojatna avantura. Djeca jedva čekaju da se vrate". Posada je najavila miran let bez većih turbulencija, uz moguće manje vremenske nepogode iznad Švicarske, dok se u Split očekuje dolazak u sunčano jutro.

Za dio zaposlenika United Airlinesa ovaj let imao je i osobni značaj. Među njima su bili i djelatnici hrvatskog podrijetla koji nisu skrivali emocije. "Konačno smo na mapi. Prije toga nitko nije znao gdje je Hrvatska, pitali su gdje je to uopće. A sada ne mogu prestati dolaziti", rekla je Viorela. Chris je dodao kako će nova linija olakšati putovanja kući: "Lakše je sada doći doma. Možemo se vraćati kad god hoćemo", tvrdi. Putnici su mogli očekivati ugodno iskustvo leta i poseban doček u Splitu.

Među putnicima su bili i entuzijasti koji prate inauguracijske letove diljem svijeta. Jedan od njih objasnio je kako prati nove rute United Airlinesa, dok dio njegove grupe planira odmah nakon slijetanja nastaviti put prema Italiji, na novi let za Bari. Neki, poput Warrena, odlučili su ostati u Splitu nekoliko dana. "Planiram upoznati grad, možda iznajmiti brodicu i iskusiti more. Za kupanje je još malo hladno, ali za šetnju gradom – savršeno vrijeme". Direktorica predstavništva HTZ-a u New Yorku Leila Krešić-Jurić podsjetila je na rast interesa američkih gostiju. "Kada sam preuzela ovu poziciju, Dubrovnik je tek bio krenuo i bilo je to samo pobožno maštanje razmišljati o još jednoj destinaciji. Kontaktirala sam gospodina Quaylea i zahvalna sam mu što je bio spreman razgovarati", rekla je. Navela je i da su američki turisti u 2025. ostvarili više od 850.000 dolazaka i 2,4 milijuna noćenja u Hrvatskoj, uz značajan rast u odnosu na godinu ranije. "Uvjerena sam da zaslužujemo još jednu ili dvije destinacije u budućnosti", dodala je.

Putnicima je preporučila da istraže Split i okolicu, uključujući otoke i prirodu. "Hrvatska je jedna od najsigurnijih zemalja u Europi. Možete ići bilo gdje sami, bez vodiča", rekla je. Nancy i Daniela već imaju plan – obići Zadar i ostatak Hrvatske tijekom višemjesečnog boravka. Karte su kupile odmah po objavi nove linije. "Svaki put kad letim kažem sebi – bar da imamo direktan let za Split ili Zadar. I konačno ga imamo. Ne mogu vjerovati", zaključila je Daniela. Nova linija Newark – Split prometovat će sezonski, a već sljedeći tjedan let će preuzeti nova posada.