Iz Splita se seli u Zagreb, pita treba li ga biti strah: 'Neće ti biti loše, samo ovo zapamti'

Na jesen bi se trebao iz Splita preseliti u Zagreb zbog posla, na dvije godine pa ga zanima kako su se Dalmatinci koji tamo žive, snašli u metropoli. "Zanima me je l' vas bilo malo strah, ipak je to novi, nepoznati, veliki grad gdje ne poznaješ nikoga (izuzev ako imate rodbinu)...kako ste upoznali prijatelje, sklopili ekipe?" pita korisnik Reddita zajednicu te dodaje kako ima 24 godine, a zanima ga i kako se snaći u prometu jer u Splitu ne postoje tramvaji.

"Čega te ima biti strah? Ne ideš u Ulan Bator, tri i pol sata vožnje si od Splita. 'Ajde dođi i opusti se, sve bude u redu", "Više ćeš svojih ljudi i ljudi iz BiH tu upoznati/sresti nego purgera. Pogotovo nedjeljom u bilo kojem Vivas kafiću", "Pol' Zagreba su Dalmoši, opusti se, ne ideš u New York", nizali su se ohrabrujući komentari.

Da će mu se svidjeti jer ga nitko ne zna, piše u komentaru Splićanina koji živi u Zagrebu. "Na poslu te nitko ne pila s privatnim pitanjima. Kreni i ti bit malo privatniji. Redovito googlaj šta se događa po gradu i probaj neš' novo npr. Lisinski ima svašta. Ok je kad ideš solo u kino/kazališta/koncert, dosta ljudi ovdje to radi. Instaliraj Tinder, Zagreb je 100 puta bolji i otvoreniji od Splita. Tramvaj ima prednost, probaj Bajs, javni prijevoz je bolji od splitskog", piše.

U drugom se dodaje: "Ja sam tamo studirala pa sam tako upoznala ljude, plus živjela u domu na Savi. Tramvaji nisu problem, samo pazi u kojem smjeru voze (sjećam se kad sam išla na faks prvi dan, treba mi tramvaj broj 17, ja ušla u onaj za Borongaj pa sam napravila krug do Šalate hahahh), problem i s tramvajima je ako jedan zapne, svi koji su iza njega su isto zapeli jer voze istom trasom pa nastane zastoj, gužve su česte i na to se nikako nisam navikla, pješice ne možeš puno osim ako ne živiš u kvartu u kojem ti je sve blizu, meni je Knežija tj. ta okolica Radića bila super jer sam dosta tog pješice rješavala osim odlaska na faks, u shopping centre... Što se tiče kulture, meni je to sve slično, ljudi k'o ljudi, ionako u Zagrebu imaš hrpu Dalmatinaca".

Netko je rekao da na jednu stvar mora pripaziti pri povratku u Dalmaciju. "Na Zagreb ćeš se lako priviknut i neće ti bit loše. Samo zapamti da kad se vratiš dolje moraš drvljem i kamenjem po Zagrebu da bi dolje ostao prihvaćen. Besplatan savjet za povratak: Zagreb smrdi, odvratan je, nema more i rivu i purgeri su najveća gamad. Split je najlipši grad na svitu", kaže.