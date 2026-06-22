Netanyahu ne popušta: 'Ne odlazimo iz Libanona'

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u nedjelju da će izraelska vojska nastaviti okupaciju "sigurnosne zone" u južnom Libanonu uz izraelsku granicu "koliko god bude potrebno".

"Uspostavili smo sigurnosnu zonu u Libanonu i zadržat ćemo je koliko god bude potrebno kako bismo zaštitili naš narod", rekao je Netanyahu na konferenciji u Jeruzalemu. Vođa Hezbollaha Naim Qassem izjavio je ranije u nedjelju da Izrael neće ostati u Libanonu, dodajući da će njegova skupina odgovoriti na svako kršenje s izraelske strane.

Njegove izjave došle su u trenutku kada izraelski dužnosnici kažu da njihove trupe mogu slobodno djelovati bez ograničenja kako bi uklonile prijetnje u Libanonu unatoč dogovorenom prekidu vatre koji je stupio na snagu u petak. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je u nedjelju Iranu novim napadima ako ne spriječi Hezbolah da "uzrokuje probleme", dok kontinuirane borbe između Izraela i milicije koju podržava Iran i dalje ugrožavaju pregovore između Washingtona i Teherana.

Iranska delegacija uključena u razgovore s američkim predstavnicima u Švicarskoj izrazila je prosvjed zbog prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa da će narediti nove napade na Iran ako Hezbollah u Libanonu nastavi "uzrokovati probleme", izvijestila je iranska državna novinska agencija Iran.