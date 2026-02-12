Naši Portali
Centar za vozila Hrvatske

CVH provodi dodatne edukacije nadzornika tehničkih pregleda motocikala

12.02.2026.
U 2025. godini 2.780 prometnih nesreća u kojima su sudjelovali motocikli

Motociklisti su i dalje među najizloženijim sudionicima u cestovnom prometu. Tijekom 2025. godine evidentirano je 2.780 prometnih nesreća u kojima je sudjelovao vozač motocikla, dok je u 2024. i 2025. godini zabilježeno ukupno 71 prometna nesreća sa smrtno stradalim osobama u kojima su sudjelovali motocikli.

U kontekstu ovih podataka, tehnička ispravnost motocikala ima osobitu važnost za sigurnost vozača i ostalih sudionika u prometu. Analize dosadašnjih rezultata tehničkih pregleda motocikala ukazuju na neispravnosti koje mogu imati izravan utjecaj na sigurnost u prometu. Među najčešće utvrđenim nedostacima izdvajaju se neispravnosti sustava za kočenje, nedostaci povezani sa svjetlosno-signalnom opremom, istrošenost ili oštećenja pneumatika te nepravilnosti na ovjesu i upravljačkom mehanizmu.

Centar za vozila Hrvatske kontinuirano unaprjeđuje sustav tehničkih pregleda vozila s ciljem očuvanja visoke razine sigurnosti cestovnog prometa. U sklopu tih aktivnosti, tijekom 2026. godine provodit će se dodatni stručni ciklus edukacija za nadzornike tehničkih pregleda, usmjeren na provjeru tehničke ispravnosti motocikala.

Upravo zbog specifičnosti konstrukcije i načina korištenja motocikala, Centar za vozila Hrvatske dodatno jača znanja i kompetencije nadzornika tehničkih pregleda kroz ciljane edukacije. Fokus edukacija je na još ujednačenijoj primjeni propisanih kriterija pregleda, s posebnim naglaskom na sustave ključne za sigurnost vožnje, kako bi se i dalje osiguravala visoka razina kvalitete tehničkih pregleda na svim lokacijama u Republici Hrvatskoj.

„Sigurnost u prometu započinje tehnički ispravnim vozilom, a za vozače motocikala to je posebno važno s obzirom na njihovu izloženost u prometu. Kontinuiranim usavršavanjem nadzornika tehničkih pregleda osigurava se da se sva vozila, uključujući motocikle, i dalje pregledavaju temeljito i ujednačeno, što je važan preduvjet sigurnosti svih sudionika u prometu“, izjavio je Tomislav Škreblin, član Uprave zadužen za tehničke poslove Centra za vozila Hrvatske.

Centar za vozila Hrvatske

