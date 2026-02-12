Drama u Bjelovaru, građani pohrlili u trgovine: 'Već im s vrata vičem da vode više nema'

Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije izvijestio je jučer kako voda u Bjelovaru nije sigurna za piće i kuhanje, a u gradu je potom nastala pomutnja. Bjelovarčani su pohrlili u trgovine pa su one ostale bez zaliha. "Baš danas nam je stigla nova narudžba, sve smo prodali dok si rekao 'keks'. Ljudi stalno dolaze, već im s vrata vičem da vode više nema", ispričala je prodavačica za Moj Portal koji dodaje kako su građani situaciju opisali kao "pripremu za rat".

Vodne usluge izvijestile su kako je do privremenog zamućenja vode na pojedinim dijelovima mreže došlo zbog radova na vodoopskrbnom sustavu. Nakon prvotne preporuke da se voda za piće ne koristi u dijelovima grada, Vodne usluge kasnije su navele kako prvi dio nalaza uzoraka vode upućuje na to da je voda kemijski ispravna. "Međutim u skladu s preporukama Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, vodu je do daljnjega potrebno koristiti za piće uz prethodno prokuhavanje (termičku obradu)", dodaje se.

Na situaciju se sinoć osvrnuo i gradonačelnik Dario Hrebak: “Drage Bjelovarčanke i Bjelovarčani, ispričavam se što nisam prije osobno komunicirao ovako važnu temu, vezano uz današnji problem s opskrbom pitke vode na području našega grada jer sam bio na službenom putu van zemlje. Sve informacije dobili ste i od Vodnih Usluga i HZJZ, no osjećam obavezu i osobno komunicirati s vama, kao i uvijek. Dogodilo se sljedeće – vjerujem da vam je poznato da smo u fazi izgradnje strateškog projekta Grada Bjelovara, vrijednog 17 milijuna eura, zamjene magistralnog vodovoda Delovi – Bjelovar, starog čak 63 godine i dugačkog 19,6 km, kojim se Bjelovar i okolica, iz Podravine preko Bilogore, opskrbljuju pitkom vodom. Taj vodovod je dotrajao, cijevi su zastarjele, često pucaju i imamo golemi gubitak u prijenosu vode preko Bilogore.

Tijekom radova na zamjeni starih cijevi novima, jedan dio trase vodovoda je morao biti privremeno obustavljen i premošten za vrijeme radova na tom dijelu. Kad je zamjena izvršena, prilikom puštanja u pogon, hidraulički tlakovi su bili jaki i doveli su do naglog prolaska kroz stari dio vodovoda čime je došlo do zamućivanja vode, vjerojatno i do skidanja godinama nakupljenog taloga na preostalim starim cijevima i rezultat je zamućena voda u vašim domovima na nekim dijelovima grada. Naravno da su naše Vodne usluge s nadležnim HZJZ, sukladno protokolima u sličnim situacijama, promptno reagirale i poduzele adekvatne mjere opreza.

Nema potrebe za zabrinutost jer je upravo večeras stigla još jedna kemijska analiza vode koja je pokazala da je voda ispravna, ali da bismo 100% bili sigurni da je sve u redu, istodobno se radi i mikrobiološka analiza na bakterije koja će pokazati rezultate za 3 do 5 dana. Stoga vas molimo da se do tada se pridržavate uputa HZJZ-a i prokuhavate vodu ako je koristite za piće ili kuhanje, da svi budemo 100% sigurni da je sve u redu, neovisno o tome što je kemijska analiza pokazala da je voda kemijski ispravna. Naravno, uz isprike zbog ovog događaja, uvjeravam vas da će sve brzo proći za nekoliko dana, a mi ćemo tijekom ove godine čak 63 godine star vodovod zamijeniti potpuno novim, kakav Bjelovar i zaslužuje.”