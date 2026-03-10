Potresna iskustva Hrvata na hitnom prijemu: 'Optužila me da samo tražim bolovanje. Zbog ramena sam skoro izgubio život'

Nesnosna zubobolja koja ga je probudila usred noći natjerala je jednog korisnika Reddita da potraži pomoć na hitnoj službi oko tri sata ujutro. No, umjesto olakšanja, dočekala ga je, kako tvrdi, situacija koja se pretvorila u 'popriličan cirkus'. U svojoj objavi na popularnoj društvenoj mreži podijelio je neugodno iskustvo s dežurnim zubarom koji ga je, očito probuđen iz sna, dočekao pitanjem

'Koliko je sati? Šta si sad došao?'.

Autor objave tvrdi da je verbalni sukob eskalirao, a liječnik mu je na kraju 'namjerno isčačkao zub nekom iglom i potjerao me doma'. Njegovo pitanje upućeno zajednici, je li takvo ponašanje normalno ili je samo naletio na loš trenutak, otvorilo je Pandorinu kutiju frustracija i podijeljenih mišljenja o hrvatskom zdravstvu. Rasprava je u kratkom roku prikupila gotovo stotinu glasova podrške i više od osamdeset komentara, pokazujući da je tema itekako bolna točka za mnoge.

Iskustva koja su korisnici podijelili variraju od krajnje negativnih do iznenađujuće pozitivnih. Neki su se odmah poistovjetili s autorovim iskustvom, dijeleći vlastite priče o neljubaznosti i osjećaju nemoći u čekaonicama. Drugi su, pak, ispričali potpuno suprotne priče, hvaleći profesionalnost i empatiju osoblja koje im je pomoglo u teškim trenucima. 'Otišao sam pred koju godinu jedan vikend na dežurnu hitnu stomatologiju u Zagrebu, nije bila noć, dočekala me najljepša zubarica koju sam u životu vidio, odradila sve tako pažljivo', napisao je jedan korisnik, unoseći dozu humora u tmurnu raspravu.

Među komentarima se posebno istaknula potresna priča korisnika koji je zbog jake boli u ramenu umalo izgubio život. Nakon što ga je liječnica opće prakse optužila da 'samo traži bolovanje', a dežurna liječnica na hitnoj odbila pregled uz riječi da 'hitna dolazi do nas, a ne mi do nje', ispostavilo se da mu je plućno krilo već dva dana puno krvi. 'Po priči sam jedva izvukao glavu. Kasnije su mi rekli da me mogla uputiti na hitnu kiruršku ambulantu', napisao je, dodajući kako je kasnije čuo da je ista liječnica bila poznata po sličnim incidentima. Slična iskustva opisali su i drugi, navodeći situacije u kojima su se osjećali odbačeno i poniženo dok su trpjeli jake bolove.

Ipak, mnogi su u raspravi istaknuli kako je postupak koji je autor opisao kao 'čačkanje iglom' zapravo standardni medicinski zahvat. Jedan zubar pojasnio je u komentarima: 'Ovaj dio gdje je 'namjerno pročačkao iglom' je dio koji je morao napravit ili ti ne bi bilo bolje'. Riječ je o hitnoj trepanaciji, odnosno otvaranju zuba kako bi se oslobodio pritisak uzrokovan upalom, što pacijentu donosi trenutno olakšanje. Time se razdvaja neprofesionalno ponašanje liječnika od medicinski ispravnog postupka.

U raspravu su se uključili i zdravstveni djelatnici, nudeći pogled s druge strane. Objasnili su s kakvim se pritiskom i stresom svakodnevno suočavaju. 'Ne možeš si zamisliti koliko su ljudi sebični i zločesti i šta sve doživimo u danu', napisala je jedna korisnica koja radi u zdravstvu. Podijelila je primjer gdje su morali istjerati sve iz čekaonice jer su na podu reanimirali čovjeka, da bi jedan pacijent upao i pitao 'možete li to malo brže, naručen sam'.

Druga komentatorica opisala je još mučniju situaciju: 'Reanimirali smo dijete preko sat vremena, nervozna žena nam je za to vrijeme pet-šest puta pokucala i žalila se što njeno dijete koje ima proljev čeka na pregled'. Ovakve priče bacaju svjetlo na sistemski problem preopterećenosti hitnih službi pacijentima čija stanja često nisu hitna, što dovodi do kroničnog umora, stresa i 'pucanja' osoblja. Dodatni pritisak stvara i nedavna reorganizacija hitnih prijema u Zagrebu, osmišljena da smanji gužve u bolnicama, kao i povećan broj napada na medicinsko osoblje, što je stvorilo atmosferu napetosti i nepovjerenja.

Dok pacijenti s pravom očekuju pomoć i empatiju, sustav puca pod teretom nedostatka osoblja, administrativnih pritisaka i pacijenata koji ga zloupotrebljavaju. Rješenje se ne nazire, a kao posljedica, sve više ljudi savjetuje ono što se pojavilo i u komentarima: 'Plati privatniku 50 do 100 eura i sačuvaj si živce'.