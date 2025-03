Hrvat se požalio na plaće koje se nude, netko ponudio zanimljiv odgovor: 'U jednoj stvari smo jako loši'

Stalno slušamo o tome da je uvoz strane radne snage nužan jer nemamo dovoljno radnika, poslodavci govore kako nitko ne želi peći ćevape za 2,5 tisuća eura i slično. A onda redovito čujem ovako uživo i preko Reddita malo drugačije činjenice. Govore da je u Splitu jako teško naći posao zadnjih nekoliko mjeseci. Uskoro ga tražim pa ću vidjeti kako će to završiti, započela je objava jednog Redditovca koji je istražio poslove koji se nude na tržištu. Naime, on smatra da strani radnici pomažu u rušenju cijena rada.

- Za poslove kojima je plaća 800 eura treba proći bar tri kruga razgovora (u Zagrebu je neko napisao da je takva situacija), osoba koju znam s 3, godine faksa radila za 700 eura, inženjeri elektrotehnike nakon 15 godina rade za 1,4 tisuća eura, neki dan uživo čujem priču da je jedna firma raspisala natječaj, placa 1,1 tisuća eura sa svim bonusima. Znate koliko ljudi se prijavilo? 100-ak. Pa zašto nas onda stalno uvjeravaju da su strani radnici nužnost? Jesu li oni nužnost ili samo pomažu rušenju cijena rada? Ako se za jedno radno mjesto prijavi 100 ljudi, o kojem točno nedostatku radne snage govorimo? I postavlja se pitanje jesmo li onda zapravo svi zamjenjivi? - pitao je za mišljenje druge.

Neki smatraju da se nestašica radne snage odnosi tek na nisko plaćene poslove. ''Ima nestašice likova koji žele raditi za minimalac 10 sati na dan 6 dana u tjednu'', vjeruju neki, a drugi su se složili. ''Upravo to. Kod nas većina poduzetnika čim se ne obogati preko noći i ne kupi 10 bijesnih terenaca - zatvara firmu'', vjeruju drugi.

''Ja mislim da sam u pravu. Od 1990. do pred koju godinu su takvi pričali: "Ako nećeš ti - ima tko hoće... Radnici su lijena stoka koji se zapošljavaju da bi mogli na bolovanje..." Svi ti ljudi koji su tada odlazili su vani priznati kao radišni... Vremena kad su to mogli su, za sada iza nas, ali pitekantropi i dalje drobe kako smo previše lijeni, kako tražimo previše pa traže radnike vani i opet satnice drže niskima. Znam ih podosta. Svi kukaju kako su sirotinja i kako nemaju a potroše par radničkih plaća mjesečno na ručkove i slično. I onda se čude kako itko može preživjeti sa minimalnim primanjima koja primaju i njegovi radnici...

Vani se isto ne živi lako ali se poslodavac ne penisari, bogatstvo se stvara generacijama, a ne u par godina. I nemoj da te lažu da su im nametnuti previsoki porezi. To je laž. Vani plaćaju i više i poslodavci šute. Znaju tko im omogućuje visoki standard. Tržište dakle društvo i radnici. To se kod nas ne prizna. I to je uzrok eksplozije iseljavanja. Nemojmo gledati nas samo. U Engleskoj je bilo tko vrijedan mogao kupiti nekretninu od dvije prosječne plaće. Danas je to teže a kod nas -nemoguća misija osim ako ne želimo u Hrtkovce, selo s par baba, bez trgovine, škole i ambulante, a posla nema u blizini... - napisao je Redditovac.

Netko je pak argumentirao kako je ovdje riječ o ''pregrijanoj ekonomiji'' - ona koja rasta i dalje traži radnu snagu, iako svi koji mogu raditi i rade. Ovaj komentator smatra kako to može pokrenui inflaciju, nešto što se dogodilo u Danskoj početkom 2000.

- Da privuku radnike, koji već rade ili su u manjem broju slobodni, tvrtke nude veće plaće, a veće plaće ujedno znače i veće cijene konačnih proizvoda i usluga. Suprotno uvrijeđenom mišljenju ovdje, profitne marže su male. Pogotovo u djelatnostima koje imaju malu dodanu vrijednost i jedini način da budu konkurentni je jeftin proizvod/usluga. Plus, veće plaće ne rješavaju problema premalog broja radnika - jer ti već zaposleni iz jedne tvrtke prelaze u drugu. Ovo gore sa inflacijom zbog pregrijanog tržišta desilo se npr. u Danskoj početkom 2000. kada im je nezaposlenost pala na manje od dva posto ("prirodna" nezaposlenost je oko 4%) - kaže Redditovac.

- Fun fact: Slovenija je u Jugoslaviji do 1985. imala nezaposlenost od 1.5% Trik? Stalno su uvozili jeftinu radnu snagu iz siromašnijih republika - poput BiH. Izlaz iz ovakve situacije je dobra industrijska politika koja će potencirati industriju sa visokom dodanom vrijednošću ili politika koja će podići proizvodnost - tj. da se napravi više proizvoda / obavi više usluga u jedinici vremena. Tu smo jako loši. Iz nekog razloga ne volimo automatizirati stvari. Još uvijek mislimo da je fizički rad "najčišći" rad. Drugi način izlaska iz tog začaranog kruga je povećanje kamata, tj. skupoće novaca - da spriječiš otvaranje novih tvrtki i izazoveš pad potražnje za radnicima. Nije baš dobro za rast. To što se prijavilo stotinjak ljudi za neki posao ne znači da su svi nezaposleni. Sasvim je normalno tražit bolju poziciju - kaže.

>> VIDEO Ciklon Garance pogodila francuski otok La Réunion