Prodaje se stan za odličnu cijenu u Zagrebu, no postoji caka: Vlasnici objasnili zašto su se na to odlučili

Poprilično neobičan oglas osvanuo je ovih dana na Njuškalu, gdje je netko prodavao stan koji je - neuseljiv. Naime, u novijoj zgradi na zagrebačkom Črnomercu netko je prodavao stan s dva garažna mjesta za relativnu nisku cijenu, ali zato što još neko vrijeme kupac neće moći živjeti u njemu.

- Prodaje se NEUSELJIV trosoban stan u novijoj manjoj urbanoj zgradi na odličnoj lokaciji Črnomerca, udaljen 1 km od Ilice. Stan je kompletno kvalitetno uređen i namješten, a zgrada je nova. Nalazi se na prvom katu, a ispod njega je garaža u kojoj stanu pripadaju dva garažna mjesta. Uz garažu, stanu pripadaju još dvije prostorije s vodom i strujom u istoj razini tj. razizemlju, plus sanitarni čvor i spremište. U naravi stan ima oko 115 kvadrata s tim dodacima upisanima i etažiranima. Stan se prodaje neuseljiv i stoga je i cijena upola od stvarne tržišne vrijednosti - stoji u ovom oglasu, no on je u međuvremenu postao neaktivan.

Taj oglas je zbog svoje neobičnosti završio i na Redditu, gdje je netko odmah i nazvao kontakt broj i provjerio o čemu se radi, odnosno zašto je stan neuseljiv. Kako je jedan Redditovac objasnio, navodno supruga i suprug žele prodati stan, ali ostati živjeti u njemu još barem 10 godina, pa je tako i ovaj oglas namijenjen za one koji kupnju pod ovakvim uvjetima gledaju kao na investiciju.

- Kakav mastermind, ja bih isto tako, da netko kupi stan u kojem sam i plaća za mene dok se ne bi ja odselio - napisao je netko u komentarima, no neki su se nadovezali s protuargumentom: ''Ne mora značiti. Novi vlasnik ih ima pravo istjerati, ili napraviti ugovor za rentu. A novac im je sigurno potreban sada. S druge strane, u Srbiji postoji "zakon" gdje novi vlasnik ne može istjerati stanare, ako imaju potpisan ugovor za određeni vremenski period sa starim vlasnikom. Ako bi se doznali svi detalji, ovo, u teoriji, može biti u redu investicija''. Drugi pak tvrde da je ovo praksa koja se u inozemstvu već koristi.

''ožda zvuči glupo, ali teta Danica zna što radi. Takav model s nekretninama imaš vani, ovo zapravo nije prodaja nego investiranje. Poanta je da teta Danica zapravo prodaje samo dio stana, te bi vas dvoje bili suvlasnici i onda dijelili prihode od rente po pola.

''Da, to postoji odavno. Prodaje se po puno nižoj cijeni od tržišne. Ugovorom se definira datum. Često je to kada je osoba stara i želi živjeti tu do smrti, a nije baš pri novcu. Netko tko ima novaca stan kupi kao ulaganje. Kad mu zatreba novac može preprodati stan ili ga pokloniti sinu kad ovaj za nor. 10 godina stasa za ženidbu. Vrijednost novca u nekretnini uvijek raste i najmanje je rizično ulaganje. Mislim da se to nekada zvalo "puno za prazno"''.

