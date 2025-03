Odgodila je vjenčanje nakon komentara zaručnika: 'Nisam mogla vjerovati što je rekao'

Vjenčanje je jedan od najposebnijih trenutaka u životu, simbolizirajući početak novog poglavlja u vezi dvoje ljudi koji su odlučili provesti svoj život zajedno. Ta proslava ljubavi, predanosti i zajedništva obično je ispunjena veseljem i emocijama. Zbog ljubavi koju dijelite, sigurno nikada ne biste očekivali da će vaš partner reći nešto užasno o vama samo nekoliko mjeseci prije nego što ćete stati pred oltar.

Upravo se to dogodilo jednoj ženi koja je bila prisiljena odgoditi vjenčanje nakon što joj je budući suprug rekao nešto toliko okrutno da nije sigurna želi li više biti u vezi s njim, a kamoli udati se za njega. Buduća mladenka je rekla da je bila "zapanjena" njegovom izjavom, jer je pokazala njegovu stranu za koju nije znala da postoji. U objavi na Redditu, žena je objasnila da već šest godina ima vidljiv ožiljak na vratu. Nije rekla kako je dobila ožiljak, ali je rekla da joj nitko nikada nije uputio negativne komentare zbog toga, piše Mirror.

Dok je nedavno planirala vjenčanje sa svojim zaručnikom i njegovom obitelji, on je rekao nešto što ju je zapanjilo. "Uzimam te za ženu, ali ne i ožiljak", rekao je zaručnik. Žena je ostala zapanjena jer nije mogla vjerovati da je on to uopće rekao, a kamoli pred vlastitom obitelji. Objasnila je da je bila toliko uznemirena da je napustila sobu, ali je kasnije upala u veliku svađu sa svojim partnerom koji ju je nazvao kraljicom drame te je tvrdio da nije učinio ništa loše.

"Ponovno je stao iza svojih riječi kada sam spomenula da bih možda odgodila vjenčanje zbog njegovog komentara i nazvao me ludom. Njegova majka je rekla da sam očito 'traumatizirana' svojim ožiljkom i da ne bih smjela dopustiti da to uništi moj brak s njezinim sinom te mi je predložila terapiju. Rekla je da je ožiljak problem, a ne njezin sin, koji me voli kakva jesam i koji me izabrao za svoju ženu", objasnila je žena koja nije sigurna je li pretjerala odgađajući svoje vjenčanje.

Međutim, komentatori su joj rekli da je bila u pravu što je za sada odgodila vjenčanje te su rekli da bi trebala razmisliti želi li uopće nastaviti s brakom ako njezin zaručnik ne može prestati komentirati njezino tijelo. "To je uvredljivo, bez poštovanja i privlačenje pozornosti na nešto što je uvelike dio vas na negativan način", napisala je jedna osoba. "Umjesto da odgodim, ja bih vjenčanje otkazala. Jasno je da zaslužuješ bolje od ovog magarca i njegove obitelji", zaključila je druga.