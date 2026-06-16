Kako su bengalke postale dio slavlja, od svadbi do dočeka sportaša? Kazne su velike

Postalo je uobičajeno da se prilikom dočeka sportaša po gradovima i općinama, na svadbama i raznim svečanostima, koroste tzv. bengalke. Policijska uprava varaždinska u proteklom razdoblju zabilježila je nekoliko prekršaja u kojima je došlo do neovlaštenog korištenja tih zapaljivih baklji na javnim površinama. Na društvenim mrežama učestalo se, kažu u policiji, objavljuju snimke događaja, uključujući obilježavanje sportskih, društvenih i obiteljskih prigoda, osobito proslava vjenčanja, na kojima se koriste vatrometi, dimne kutije, petarde, topovski udari, signalne rakete te spomenute bengalke.

- Kod svih navedenih događaja utvrđeni su elementi prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, budući da se radi o korištenju pirotehničkih sredstava kategorija F2, F3, F4, P1 i P2, koje građani smiju koristiti isključivo u razdoblju od 27. prosinca do 1. siječnja, pri čemu ih smiju koristiti osobe starije od 18 godina. Potpuno je zabranjena nabava, posjedovanje i uporaba petardi i redenika kategorije F2 i F3 - napominju u policiji.

Kada je riječ o zapaljivim bakljama, tzv. bengalkama, najčešće se radi o pirotehničkim sredstvima kategorije P1, koja se često koriste na sportskim događajima kao dio navijačke ikonografije, iako je njihova osnovna namjena spašavanje ljudi i životinja. - Tijekom izgaranja baklji nastaje snažan svjetlosni i dimni efekt te njihova nepropisna uporaba na mjestima okupljanja većeg broja ljudi može ugroziti zdravlje osoba (opekline, zapaljenje kose) ili oštetiti odjeću i druge predmete. Nažalost, u bliskoj prošlosti u Republici Hrvatskoj zabilježeni su događaji u kojima je uslijed neovlaštene uporabe pirotehničkih sredstava došlo do teških, pa i smrtonosnih stradavanja - ističu.

Neovlaštena uporaba pirotehnike kažnjava se visokim novčanim kaznama, koje policija izriče nakon zaprimanja dojava građana, prijava iz zdravstvenih ustanova u slučajevima ozljeđivanja te saznanja prikupljenih putem društvenih mreža. Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja propisana je za fizičke osobe novčana kazna u iznosu od 660 do 1990 eura, dok je Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira propisana novčana kazna od 700 do 4000 eura za paljenje eksplozivnog ili zapaljivog materijala kojim se narušava mir i sigurnost građana.

Ukoliko se zapaljive baklje tzv. bengalke ili druga pirotehnička sredstva pale ili bacaju na sportskim natjecanjima, fizičke osobe mogu biti kažnjene novčanom kaznom od 660 do 3310 eura ili kaznom zatvora od 30 do 60 dana, temeljem Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima. Kako ne bi došlo do neželjenih i kažnjivih događaja, apeliramo na sve građane, a osobito na roditelje maloljetnih osoba te organizatore svadbenih, sportskih i drugih društvenih događaja, da spriječe i preveniraju neovlaštenu uporabu pirotehnike. Ukoliko postoji želja za svjetlosnim i zvučnim efektima, preporučuje se angažiranje pravnih osoba ili obrta koji imaju odobrenje Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske za izvođenje javnih vatrometa.