Hrvat pratio Njemicu u wellnessu pa iskoristio trenutak nepažnje. Policija otkrila što je učinio

53-godišnji hrvatski državljanin našao se pod istragom austrijske policije zbog sumnje da je ukrao novac iz ormarića u wellness centru u tirolskom mjestu Ebbs. Kako navode austrijske vlasti, muškarac je navodno iskoristio nepažnju 44-godišnje njemačke državljanke, uzeo ključ njezina ormarića te iz novčanika otuđio gotovinu. Policija ga je identificirala uz pomoć videonadzora i ranije evidencije. Austrijska policija objavila je da je razriješila krađu koja se dogodila u rekreacijskom centru u Ebbsu u saveznoj pokrajini Tirol. Za kazneno djelo sumnjiči se hrvatski državljanin protiv kojeg će, nakon završetka istrage, biti podnesena kaznena prijava nadležnim institucijama, piše Fenix.

Prema priopćenju Policijske uprave Tirol, osumnjičeni je 24. svibnja u prijepodnevnim satima kupio kartu za pristup saunskom dijelu centra. Tijekom boravka u wellness prostoru navodno je pratio 44-godišnju njemačku državljanku i primijetio gdje je ostavila ključ ormarića. Policija smatra da je muškarac iskoristio trenutak njezine nepažnje te iz torbe uzeo ključ, nakon čega je otvorio ormarić i iz novčanika ukrao novac u nižem troznamenkastom iznosu.

Osumnjičenik je identificiran na temelju opisa i snimki nadzornih kamera. Policajci iz postaje Niederndorf prepoznali su ga kao vozača kamiona kojeg su dva dana ranije, 22. svibnja 2026., zaustavili u sklopu drugog slučaja. Po završetku kriminalističkog istraživanja protiv 53-godišnjeg Hrvata bit će podnesena prijava nadležnom pravosudnom tijelu zbog sumnje u kazneno djelo krađe. Policija navodi da je istraga završena te da daljnji postupak sada preuzima nadležno državno odvjetništvo.