Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 39
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SLUČAJ U AUSTRIJI

Hrvat pratio Njemicu u wellnessu pa iskoristio trenutak nepažnje. Policija otkrila što je učinio

Ilustracija/Pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
25.05.2026.
u 08:25

Tijekom boravka u wellness prostoru navodno je pratio 44-godišnju njemačku državljanku...

53-godišnji hrvatski državljanin našao se pod istragom austrijske policije zbog sumnje da je ukrao novac iz ormarića u wellness centru u tirolskom mjestu Ebbs. Kako navode austrijske vlasti, muškarac je navodno iskoristio nepažnju 44-godišnje njemačke državljanke, uzeo ključ njezina ormarića te iz novčanika otuđio gotovinu. Policija ga je identificirala uz pomoć videonadzora i ranije evidencije. Austrijska policija objavila je da je razriješila krađu koja se dogodila u rekreacijskom centru u Ebbsu u saveznoj pokrajini Tirol. Za kazneno djelo sumnjiči se hrvatski državljanin protiv kojeg će, nakon završetka istrage, biti podnesena kaznena prijava nadležnim institucijama, piše Fenix.

Prema priopćenju Policijske uprave Tirol, osumnjičeni je 24. svibnja u prijepodnevnim satima kupio kartu za pristup saunskom dijelu centra. Tijekom boravka u wellness prostoru navodno je pratio 44-godišnju njemačku državljanku i primijetio gdje je ostavila ključ ormarića. Policija smatra da je muškarac iskoristio trenutak njezine nepažnje te iz torbe uzeo ključ, nakon čega je otvorio ormarić i iz novčanika ukrao novac u nižem troznamenkastom iznosu.

Osumnjičenik je identificiran na temelju opisa i snimki nadzornih kamera. Policajci iz postaje Niederndorf prepoznali su ga kao vozača kamiona kojeg su dva dana ranije, 22. svibnja 2026., zaustavili u sklopu drugog slučaja. Po završetku kriminalističkog istraživanja protiv 53-godišnjeg Hrvata bit će podnesena prijava nadležnom pravosudnom tijelu zbog sumnje u kazneno djelo krađe. Policija navodi da je istraga završena te da daljnji postupak sada preuzima nadležno državno odvjetništvo.

Dan mladosti slavio se u Kumrovcu. Evo što je tamo radio Keleminec
Ključne riječi
krađa Hrvat Austrija

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Zgubider..
Zgubider..
08:42 25.05.2026.

Balkanci svoj mentalitet nose svuda sa sobom. Teško je to promijeniti. Kradu, bodu noževima, ubijaju....

RA
RafaelZDS
08:41 25.05.2026.

Proaktivna mladež HDZ-a na praksi u inozemstvu.

PA
pacijent
08:28 25.05.2026.

To je lopov bez obzira na dokumente koje ima

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!