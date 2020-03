Hrvat iz Londona: 'Kolege Talijani plaču na poslu jer bespomoćno gledaju kako im bližnji umiru'

"Kad šećete Londonom stječe se dojam da ste uplovili u apokaliptični film. Ulice su iz dana u dan sve praznije, javni prijevoz se gasi, a u svjetski popularnoj podzemnoj svega je nekoliko ljudi i pitanje je trenutka kad će i oni nestati s te lokacije. Škole su zatvorene baš kao i inače krcati restorani, pubovi i frizerski saloni. Ljud iz tih branši mahom ostaju bez posla", ispričao je za Večernji list Slavko Švagelj, Hrvat koji živi i radi u Londonu.

Inače, u Velikoj Britaniji je u trenutku pisanja ovog teksta bilo zabilježeno 108 smrtnih slučajeva te nešto više od 2.600 ljudi zaraženih koronavirusom. Britanci se, kao i ostatak svijeta bori s nezaustavljivom pandemijom koja prije svega razara zdravlje ljudi, a zbog svog načina širenja potom ostavlja dalekosežne i katastrofične posljedice na cjelokupno gospodarstvo. Naš sugovornik radi kao djelatnik u kuhinji jednog hotela i kaže nam kako se za sada ne boji za radno mjesto jer je vodstvo kompanije izrazilo podršku svim radnicima.

"Jučer sam bio na sastanku u firmi i direktor je donio odluku da hotel nećemo još zatvarati te da nitko neće dobiti otkaz. Kazao je kako će učiniti sve da tvrtka pruži apsolutnu podršku svim zaposlenicima u ovim teškim vremenima", kaže Slavko dodavši kako minimalno 50 puta na dan pere ruke, ali da po jednakom principu pristupaju i svim namirnicama koje pristižu u kuhinju. Prihvat robe u hotelu je, priča Slavko, strogo kontroliran. Dostavljači imaju maske i rukavice te se s njima ne ostvaruje fizički kontakt.

Slavko kaže kako do prije nekoliko tjedana Britanci nisu, kao i većina Europljana, ozbiljno shvaćali COVID-19. Smatrali su to još jednom zimskom virozom oko koje se stvorila medijska pompa, međutim sada je, tvrdi, drugačije.

"Ljudi su u velikom strahu. Radim s puno Talijana, Španjolaca... Svaki dan na poslu netko od njih ispriča neku jezivu novost koju je čuo od svoje obitlelji ili pročitao u tamošnjim medijima. Neki od njih, koji su imali smrtne slučajeve u obitelji ili im netko od bližih ljudi ima koronavirus, usred posla znaju otići sa strane i zaplakati. Htjeli bi biti sa svojim bližnjima ali to u ovim vremenima zbog ograničenog kretanja i zatvorenih granica jednostavno nije moguće. To je zbilja teško za gledati", potresno kazuje Švagelj.

Čini se da je u Londonu slična situacija kao i u Hrvatskoj. Barem što se tiče sumanutog i iracionalnog gomilanja zaliha u trgovinama.

"Prije nekoliko dana bio sam na slobodnom danu, pokušao sam obaviti kupovinu, ali bila je to nemoguća misija. Dućani izgledaju kao da su orobljeni, ispred ulaza su ogromne gužve i čeka se po nekoliko sati za dohvatiti neke osnovne namirnice poput kruha, mlijeka ili voća. Također, u ljekarnama ne postoje ni zaštitne maske. Sve je odavno rasprodano i ne postoje naznake da će doći do novih zaliha. Prava je lutrija doći i do antibakterijskog gela...", govori on napominjući kako mi ipak nije svejedno na dnevnoj bazi putovati na posao podzemnom željeznicom prilikom čega je konstantno izložen virusu. Drugog načina, kaže, jednostavno nema.

On tvrdi kako svakodnevno prati i vijesti iz Hrvatske, a svojim bližnjima kao i svim Hrvatima poručuje:

"Ostanite doma, čuvajte se i ne izlažite se u gužvama i masama ljudi. Kad kupujete namirnice nemojte biti sebični, kupujte logično i s razumom. Postoje ljudi kojima je jedna konzerva više potrebnija nego vama, a vi je možda nećete upotrijebiti. Kupujte ono što vam treba u racionalnim količinima i razumnim intervalima jer u protivnom dolazi do gužvi i naravno - širenja virusa", poručuje i dodaje kako se nada da će pandemija što prije završiti kako bi se mogao vratiti u svoju Hrvatsku posjetiti sebi bliske ljude.