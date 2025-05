Hrvat došao na instrukcije djetetu iz matematike pa se šokirao zahtjevom majke: 'Baš me pogodilo u živac'

Opće je poznato da Hrvatska ima problem sa superodlikašima koji to nisu, a u to se uvjerio i jedan Hrvat koji daje instrukcije iz matematike te je svoje iskustvo prepričao na Redditu.

- Dajem instrukcije iz matematike zadnjih šest mjeseci i nagledao sam se svega i svačega. Ali jedna stvar koja mi najviše diže tlak, je sljedeća: Dođem kod nekog novog na instrukcije i prva stvar koju čujem, često od roditelja, je za koju se ocjenu njihovo dijete “bori”. I onda krenemo s radom, krenemo lagano... I ja shvatim razinu znanja tog učenika. I odmah mi nije dobro. Zašto? Zato što da mi kaže njihov roditelj da se njihovo dijete bori za dva ili tri, razumio bi njihovo ne znanje, ali kad mi kaže da se bori za peticu - prepričava on svoje iskustvo te nastavlja.

- Držim instrukcije dečku iz 8. razreda. Dočekuje me mama na vratima i odmah krene: "Moj sin se bori za pet iz matematike. Bistar je, pametan, treba mu petica za upis u dobru srednju, jer škola je izuzetno bitna i bez nje se ne može uspjeti." Krenemo mi sa instrukcijama, deset minuta kasnije tlak mi skoči na 6567458967. Dijete koje se bori za peticu, ne zna riješiti jednadžbu s jednom nepoznanicom. Osmi razred, bori se za pet iz matematike? I da stvar bude još gora, ja mu odlučim to gradivo petog/šestog razreda objasniti, detaljno, strpljivo, korak po korak. Pola sata prođe, radimo samo to jedno gradivo. Dam mu sedam zadataka, sve isti princip. I on sedam puta zaredom krivo riješi jer ne zna elementarne stvari poput zbrajanja i oduzimanja razlomaka, množenja i dijeljenja jednadžbi itd. I ovaj tu primjer nije izuzetak. Ovo je samo jedan od stotinu primjera koje sam vidio u zadnjih šest mjeseci. Ali ova situacije me baš pogodila u živac, jer, realno, taj dečko bi trebao biti sretan ako izvuče trojku s tim znanjem. A ne da se "bori" za peticu? I pričam ovdje konkretno o osnovnoj školi, gdje su kriteriji ocjenjivanja katastrofa. Gdje mi dolaze ovakva djeca, s roditeljima koji su u filmu da im je dijete sljedeći matematički genije, a realnost je potpuno drugačija. Katastrofa... - napisao je on nakon čega je izazvao lavinu komentara te su mu se javili brojni korisnici Reddita sa sličnim primjerima.

"Zbog ovog sam ja prestao davat instrukcije. Moji živci vrijede više od tih stotinjak eura mjesečno", "Ja te kompletno razumijem. Baš kompletno. Probao sam davati instrukcije iz kemije, ali sam odustao. Količina znanja koja je nedostajala toj djeci nije bila količina koju bih mogao usaditi instrukcijama", "Uvijek je bilo glupavih roditelja, a nažalost čini mi se da ih ima sve više. Onda kad taj mali dobije u gimnaziji prvu jedinicu (a hoće vrlo brzo), onda će ti pametni roditelji krenuti drvljem i kamenjem na profesora/profesoricu. U mom razredu je nekolicina roditelja (2008.) u srednjoj tako otjerala izvrsnu profesoricu matematike jer su njihove pahuljice odjednom počele dobivati jedinice i dvojke. Jedna od tih osoba je na kraju iz B razine matematike dobila 3 i to dvije godine za redom (nakon pauzirane godine za "učenje"), mislim da ti to dovoljno govori", samo su neki od brojnih komentara.