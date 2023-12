Hrebak: 'Što Grbin ima od raspuštanja Sabora? Pa za njega ni vlastita obitelj vjerojatno ne bi glasovala'

HNS je danas, četvrti dan od afere "Afera savjetnik" odlučio iznijeti svoj stav. To nije prekasno, već pametno jer je danas afera postala puno jasnija. Mislim da je ovo izvan okvira dnevno-političkih prepucavanja. I jasno je vidljivo kako je cijela ova afera izazvana da se jedna politička hrvatska stranka iskoristi za određene ciljeve jakih igrača na energetskom polju, određenih energetskih lobija. Vidimo da postoji i sukob između partnera koji su do prije nekoliko godina bili poslovni partneri, a danas su ljutiti neprijatelji. I sustav države je iskorišten da bi se postigli određeni ciljevi. No već jučer smo vidjeli da se sve penje i na razinu međunarodnih energetskih lobija i stoga smatramo kako je vrijeme da se u cijelu ovu priču uključi i državna Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) zato što je ovo sad već pitanje narušavanja stabilnosti hrvatskog političkog sustava. Definitivno je vidljivo da se htjelo utjecati i na stabilnost vladajuće većine, a naravno i Vlade. I sve to da bi određene energetske strukture i lobiji postignuli određene regionalne i međunarodne energetske ciljeve. I zato se u sve treba uključiti SOA-a jer je ovo narušavanje političke stabilnosti Hrvatske - poručio je danas na konferenciju u Saboru čelnik HSLS-a Dario Hrebak.

Jeste li to da se ovdje radi o sukobu dvaju klanova rekli i koalicijskom partneru, premijeru Andreju Plenkoviću, jer politički gledano za HDZ je ova afera zaključena smjenom ministra koji je proglašen krivim zajedno sa svojim savjetnikom Juricom Lovrinčevićem, Mostom i medijima - pitali su novinari.

- Mi se slažemo s onim što tvrde naši koalicijski partneri. Zašto? Ministar je morao otići zbog odgovornosti. Znamo koje. Savjetnik je morao otići jer tu imamo neoboriv tonski zapis i ne trebamo posebno obrazlagati zašto je savjetnik morao otići. A onda još imamo i taj dio elementa Mosta koji je ili namjerno ili nenamjerno, sa znanjem ili neznanjem korišten ili aktivno sudjelovao u destabilizaciji te je poslužio ili služio da bi se destabilizirao kompletan politički sustav. Ne govorim samo o Vladi, ne govorim samo o vladajućoj većini već o kompletnom sustavu državne vlasti. Dakle, za nas je problem puno veći. I sad se pitam što će se još događati u idućim danima jer je očito će sve to još uzeti maha - kazao je Hrebak, na što su novinari opet inzistirali na odgovoru je li Plenkoviću rekao da se tu radi o jako velikom ratu klanova koji ugrožava cijelu državu.

- Ja mislim da je on pametan čovjek koji neke stvari vidi već i sam. On je već prvi dan reagirao i napravio što je trebao napraviti. Već sad se vidi da je to puno veća afera. I zato mislim da to više nije njegova zadaća, nego zadaća onih koji skrbe o nacionalnoj sigurnosti Hrvatske - udgovorio je Hrebak potom dodavši kako ne zna tko će biti novi ministar gospodarstva. A SDP-ov zahtjev za raspuštanjem Sabora komentirao je riječima kako ozbiljne stranke to ne čine četiri-pet mjeseci prije parlamentarnih izbora.

- Meni Peđa Grbin ne ulijeva povjerenje da on to doista i misli. Što bi on dobio s tim da se sad raspusti Sabor i da se ide na izbore? Pa za njega ni članovi vlastite obitelji vjerojatno ne bi glasali.

