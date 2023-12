Mađar je poslao Lovrinčeviću mail dva dana prije objave mađarskog regulatora?

Bivši savjetnik sad već bivšeg ministra gospodarstva Jurica Lovrinčević na poslovnoj društvenoj mreži LinkedInu danas je komentirao svoju navodnu povezanost s izvorima iz Mađarske, o čemu se pisalo jučer. Podsjetimo, o mailu je bila riječ, u kojem se "Juricu i Davora" obavještava da će PPD dobiti kaznu od mađarskog regulatora, a upravo je tu poštu danas objavio Lovrinčević, objašnjavajući da Davor u njoj nije Davor Filipović, već Davor Štern.

- E-mail je obavijest mađarskog energetičara te osobnog prijatelja Davora Šterna kojom mene i njega obavještava o napisima u mađarskom tisku - rekao je Lovrinčević, koji kaže i da je u tijeku "propagandni pothvat dezinformiranja" koji odgovara nečijem interesu, a i da je "u ovu operaciju upregnuto mnoštvo medijskih kuća i pojedinaca koji se jako trude od hrpe laži stvoriti ‘istinu’ za jednokratnu upotrebu".

Je li on Davor iz maila, pitali smo, naravno, energetskog stručnjaka i nekadašnjeg ministra gospodarstva Davora Šterna.

- Jesam, ja sam taj Davor. Taj mail nam je poslao jedan zajednički poznanik Mađar koji radi u energetici i koji povremeno pošalje određene izvatke s mađarskih portala ili novina. Dakle, nisu to bile nikakve povjerljive informacije, one su ondje već bile javne - kaže nam Štern pa ističe kako "dulje priče" iza te komunikacije naprosto nema. Nakon onoga što su Mađari napravili u Ini, kaže, posljednji je on čovjek koji bi radio za njihove interese. Podsjetimo kratko, Štern je bio predsjednik Nadzornog odbora Ine i često je, upravo zbog odnosa prema Ini, kritizirao različite hrvatske premijere.

POVEZANI ČLANCI:

Što se samog maila tiče, on je, navodno, Lovrinčeviću i Šternu stigao 5. lipnja u 21.27 sati, a istog dana PPD zaprima odluku mađarskog regulatora MEKH-a, koji ih zbog "učinka manipulacije na tržištu energenata" kažnjava s 1,35 milijuna eura. Službeno, svoju je odluku MEKH objavio dva dana kasnije, odnosno 7. lipnja, dok transkript Nikole Grmoje iz Mosta i novinara Marina Vlahovića datira iz 8. lipnja. Dan nakon Grmoja Vlahoviću prosljeđuje poruku Mađara u kojoj se spominje da ih je Pavao Vujnovac zaustavio u kupnji neruskog plin, a istog se dana informacije o kazni PPD-u prvi puta pojavljuju u našim medijima.

>> VIDEO Večernji list prvi doznao: Plenković smijenio Davora Filipovića i Juricu Lovrinčevića