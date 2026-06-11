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AKCIJA USKOKA

Habijan odbacio optužbe: 'Izvidi su pokrenuti puno prije Šimunićevih istupa'

Šibenik: Ministar pravosu?a, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan obišao je Inkubator za nove tehnologije Trokut Šibenik d.o.o.
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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VL
Autor
Ivan Grandov/Hina
11.06.2026.
u 16:15

Šimunić je nakon pretraga tvrdio da je slučaj povezan s njegovim istupima o korupciji u sportskim savezima, no USKOK je odbacio takvu povezanost

Ministar pravosuđa Damir Habijan odbacio je u četvrtak tvrdnje oporbe kako su istražne radnje USKOK-a protiv gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića povezane s njegovim javnim prozivkama sportskih saveza te je podsjetio kako se izvidi provode više od godinu dana. Habijan je rekao da su izvidi pokrenuti na temelju kaznenih prijava dijela vijećnika Grada Oroslavja te da se odnose na djela koja se progone po službenoj dužnosti. Naglasio je i da istraga u Hrvatskom skijaškom savezu nije pokrenuta zbog Šimunićevih istupa, nego po inicijativi samog USKOK-a.

"USKOK je sam pokrenuo te radnje, a izvidi se u ovom predmetu provode više od godinu dana, puno dulje nego što traju navodna istraživanja gospodina Šimunića", rekao je Habijan. USKOK je prošlog tjedna proveo pretrage doma Viktora Šimunića i direktorice Turističke zajednice Oroslavja Maje Šijan zbog sumnji u malverzacije povezane s Adventom 2024. godine. Istraga se temelji na prijavama gradskih vijećnika koji tvrde da je Šimunić pogodovao poznanicima pri dodjeli poslova vezanih uz organizaciju manifestacije.

Šimunić je nakon pretraga tvrdio da je slučaj povezan s njegovim istupima o korupciji u sportskim savezima, no USKOK je odbacio takvu povezanost. Njegovim roditeljima mobiteli su vraćeni dan nakon oduzimanja, što je Šimunić opisao kao neuobičajenu situaciju. Oporba primjenjuje dvostruke kriterije kada komentira rad pravosudnih institucija Ministar je ocijenio da oporba primjenjuje dvostruke kriterije kada komentira rad pravosudnih institucija. Po njegovim riječima, kada se istražuju članovi HDZ-a govori se da institucije rade svoj posao, dok se u slučajevima koji uključuju političare iz drugih stranaka tvrdi da je riječ o političkom pritisku. "Načelo presumpcije nevinosti mora vrijediti jednako za sve", poručio je.

Osvrnuo se i na izjave predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića, koje je opisao kao dio "uobičajenog političkog narativa" oporbe. Habijan smatra da oporba umjesto argumentirane kritike sve češće poseže za vrijeđanjem i neutemeljenim optužbama. "Kod oporbe, a pogotovo kod gospodina Dončića, je problem što oni nemaju nikakvi sadržaj. Jedini sadržaj koji vidimo već dulje vrijeme je samo čisto klevetanje i vrijeđanje. I baš o to smo imali primjer vidjeti i neki dan od kolegice Benčić koja je nazvala sve nas u HDZ-u stokom. Nakon toga nije uslijedila nikakva isprika. Smatram da to nije normalno i prihvatljivo", rekao je.

Kritizirao je i, kako je rekao, širenje netočnih informacija o gradnji pravosudnog kompleksa u Varaždinu. Naveo je da se projekt ne gradi bespravno, nego da je tijekom radova utvrđeno kako postojeća konstrukcija ne zadovoljava sigurnosne uvjete pa je potrebna izmjena građevinske dozvole. Na pitanje o nogometnoj reprezentaciji i predstojećem Europskom prvenstvu, Habijan je kratko rekao da očekuje dobar rezultat Hrvatske. Na kraju je kratko komentirao i odlazak hrvatske nogometne reprezentacije na svjetsko prvenstvo, rekavši da očekuje dobar rezultat. "Od sutra nosim samo kockice", poručio je.
Ključne riječi
Viktor Šimunić USKOK Damir Habijan

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