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PODCAST CRONNECT

VIDEO Miočićev čovjek iz sjene otkriva tajnu izdržljivosti: ‘To je ono što prvake odvaja od ostalih’

Foto: Antonija Tušek
1/9
VL
Autor
Antonija Tušek
11.06.2026.
u 15:30

Dr. Paul Biondich, stručnjak za sportsku prehranu i dugogodišnji suradnik profesionalnih sportaša, u podcastu Cronnect govorio je o radu sa Stipom Miočićem, hrvatskim korijenima, prehrani koja mijenja performanse i novom proizvodu koji bi mogao odjeknuti u svijetu sporta.

Rođen u Torontu, ali s hrvatskim korijenima, dr. Paul Biondich karijeru je izgradio radeći s profesionalnim sportašima iz NHL-a, Major League Soccera, Major League Baseballa i UFC-a. Po struci je kiropraktičar, no posljednja dva desetljeća posvetio je visokoučinkovitoj sportskoj prehrani. U razgovoru sa Susan Karlic u podcastu Cronnect posebno se osvrnuo na suradnju sa Stipom Miočićem, jednim od najpoznatijih sportaša hrvatskog podrijetla i dvostrukim UFC prvakom teške kategorije.

Biondich je ispričao kako je nakon godina rada s borcima koji su morali prolaziti ekstremna skidanja kilaže odlučio da želi raditi s teškašem. Tada je primijetio Miočića, kontaktirao njegov tim i otišao iz Toronta u Cleveland.

– Pogledao sam scenu i tamo je bio Stipe Miočić. Imao je jednu borbu u UFC-u. Rekao sam: želim raditi s njim – prisjetio se. Posebno mu je, kaže, značilo to što je riječ o sportašu hrvatskog podrijetla. – Potpuno je drukčiji osjećaj raditi s drugim Hrvatom. To je obitelj. Daješ sve što imaš. Želiš da uspije – rekao je Biondich.

Kod Stipe nije trebalo graditi snagu, nego izdržljivost

Kada je došao u Miočićev kamp, očekivao je da će cilj biti povećanje mišićne mase i snage. No trener Marcus Marinelli imao je drukčiju procjenu.

– Rekao mi je: Stipe nema problem sa snagom. Genetski je Hrvat, a mi smo iznimno snažni ljudi. Želimo poboljšati njegovu izdržljivost – ispričao je Biondich. Taj mu je pristup promijenio pogled na rad s teškašima. Kako je objasnio, borac koji može zadržati snagu i tempo kroz dulje vrijeme ima veliku prednost.

– Stipe je postao poznat kao jedan od teškaša s najboljom izdržljivošću – dodao je.

‘Prehrana postaje posao’

Biondich naglašava da se kod vrhunskih sportaša prehrana ne može promatrati kao dodatak treningu, nego kao njegov ključni dio. – Fizički zahtjevi sportaša moraju se poklopiti s prehranom. Ako su zahtjevi veliki, nutritivne potrebe moraju biti velike – rekao je.

Tu, kaže, ne govorimo samo o proteinima, nego i o mikronutrijentima, vremenu obroka, hidrataciji, snu i oporavku. – Profesionalac radi ono što elitni sportaš ne želi raditi. Prehrana postaje posao – poručio je.

‘U Americi suplementacija više nije luksuz, nego nužnost’

Biondich se u razgovoru osvrnuo i na veliku razliku između prehrane u Sjevernoj Americi i Europi. Kako kaže, kvaliteta hrane u Americi i Kanadi ne može se usporediti s onom u Europi, ponajprije zbog iscrpljenosti tla i manjka mikronutrijenata u namirnicama. – U Sjevernoj Americi hrana jednostavno nije ono što je u Europi. Tlo je iscrpljeno i mikronutrijenti više nisu ondje u istoj mjeri – rekao je.

Zbog toga smatra da dodaci prehrani imaju sve važniju ulogu, ne samo kod profesionalnih sportaša nego i kod ljudi koji žele više energije, bolji oporavak i kvalitetnije svakodnevno funkcioniranje. – Ideja da sve što nam treba možemo dobiti iz hrane romantičan je koncept. U Sjevernoj Americi to ne postoji – poručio je Biondich.

Ipak, upozorava da se suplementi moraju birati pažljivo. Tržište dodataka prehrani, kaže, nije dovoljno strogo regulirano, pa je važno tražiti proizvode s neovisnim certifikatima poput NSF-a ili Informed for Sporta. Takve oznake potvrđuju da proizvod sadrži ono što piše na deklaraciji i da ne sadrži zabranjene ili kontaminirane sastojke.

Za profesionalne sportaše to može biti presudno jer i nesvjesno uzimanje kontaminiranog suplementa može dovesti do pozitivnog dopinškog testa. Zato Biondich naglašava da suplementacija može biti korisna, ali samo ako se temelji na kvaliteti, provjerenim proizvodima i stvarnim potrebama organizma.

Zašto se u Hrvatskoj lakše jede kruh?

Zanimljiv dio razgovora bio je i onaj o razlikama između prehrane u Sjevernoj Americi i Europi. Biondich tvrdi da mnogi ljudi koji u Kanadi ili SAD-u imaju problema s glutenom ili laktozom u Hrvatskoj i drugim europskim zemljama lakše podnose iste namirnice.

Razloge vidi u drukčijoj kvaliteti hrane, nižim razinama glutena i tradicionalnijem načinu pripreme kruha. – Ljudi odu u Hrvatsku ili Italiju, jedu kruh i tjesteninu i osjećaju se odlično. Razlog je u tome što je hrana drukčija – rekao je. Posebno je spomenuo i tradicionalnu hrvatsku prehranu, kiseli kupus, sunce i vitamin D kao dio načina života koji, prema njegovu mišljenju, pozitivno utječe na zdravlje i hormonsku ravnotežu.

Sol, kreatin i novi sportski proizvod

Biondich je govorio i o soli, koju smatra nepravedno demoniziranom, osobito kod sportaša. – Niske razine natrija mogu biti opasne. Srce je električno, tijelo je električno – rekao je, dodajući da sportašima često savjetuje da dodatno sole hranu, uz oprez kod osoba s visokim krvnim tlakom. Od dodataka prehrani posebno izdvaja kreatin, koji naziva najistraženijim suplementom u povijesti sporta. Preporučuje kreatin monohidrat, a ističe i da se sve više govori o njegovoj ulozi u energiji i zdravlju mozga.

U podcastu je najavio i svoj novi proizvod PHASTR, napredni oblik natrijeva bikarbonata, odnosno sode bikarbone, namijenjen sportskim performansama. Prema Biondichu, cilj je pomoći sportašima da dulje zadrže snagu i brzinu smanjenjem učinka mliječne kiseline u mišićima. – Vidimo sportaše koji ruše osobne rekorde nakon jedne doze – rekao je. Proizvod bi trebao biti dostupan u kolovozu 2026. godine, a Biondich će svoj rad predstaviti i na konferenciji sportske medicine u Milanu, u organizaciji AC Milana.

Od hrvatskih korijena do UFC prvaka i novih ideja u sportskoj prehrani, priča dr. Paula Biondicha pokazuje koliko se iza vrhunskih sportskih rezultata krije detalja koje publika najčešće ne vidi. Inspirativnu priču dr. Paula Biondicha poslušajte u podcastu Cronnect. Podcast nastaje u suradnji Večernjeg lista, IMC agencije i Croatians Onlinea.

Ključne riječi
prehrana sport Stipe Miočić

Komentara 1

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Matija22
16:28 11.06.2026.

Stipe legendo dođi u svoju Hrvatsku na odmor.

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