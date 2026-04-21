JEDINSTVENA INICIJATIVA

Većinu pšenice izvozimo, a uvozimo kruh i pekarske proizvode: Županija na istoku Hrvatske ima rješenje za gorući problem

Autor
Karolina Lubina
21.04.2026.
u 08:48

Cilj programa Osječko-baranjske županije jest potaknuti poljoprivrednike i poduzetnike na ulaganja u preradu žitarica kako bi se veći dio proizvedene pšenice zadržao i valorizirao u Hrvatskoj

U Hrvatskoj se godišnje proizvede oko milijun tona pšenice, a većina te pšenice se izveze kao sirovina jer su domaće potrebe oko 300.000 tona. No, u Hrvatsku se zato svake godine uvozi sve više brašna, kruha i gotovih pekarskih proizvoda, a sve manje se prerađuje. Tijekom 2024. godine uvezeno je čak 116.000 tona pekarskih proizvoda u vrijednosti od 345 milijuna eura, a od toga smo uvezli čak 21.500 tona kruha. Tijekom 2025. godine proizvoda od žitarica, brašna, škroba ili mlijeka te slastičarskih proizvoda uvezeno je u vrijednosti od 461 milijun eura. S druge strane, izvezemo oko 67.000 tona pekarskih proizvoda što znači da Hrvatska značajno više uvozi nego izvozi u ovom sektoru. Industrijska proizvodnja brašna u Hrvatskoj je pala na oko 235.000 tona godišnje (podaci za 2024. godinu) i to je pad od čak 34 posto u odnosu na 2013. godinu kada se proizvodilo oko 329.000 tona.

poljoprivrednici Nataša Tramišak osječko-baranjska županija poljoprivreda pšenica mlinovi

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar VargaiBoric
VargaiBoric
09:19 21.04.2026.

Tipična priča propale državne i naroda. Izvoz sirove, a uvoz robe više dodane vrijednosti ...

