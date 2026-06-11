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ANALIZA JOLANDE RAK ŠAJN

Rastu prihodi kućanstava, ali i potreba za opreznijim planiranjem troškova

Autor
Jolanda Rak Šajn
11.06.2026.
u 15:31

Iako na hranu i piće troše jednako kao i lani, čak 81% građana u 2026. više izdvaja za elektroničke uređaje, tehnologiju, osobnu njegu – ali i štednju, pokazalo je istraživanje Mastercarda

Građani Hrvatske u ovoj godini raspolažu s prosječno 1295 eura mjesečno, što je 141 euro više nego lani. Da je financijska situacija njihova kućanstva danas bolja nego prije godinu dana, potvrđuje trećina ispitanika, dok njih 38% očekuje dodatno poboljšanje u sljedećih 12 mjeseci, pokazalo je novo izdanje istraživanja MasterIndex, koje je za Mastercard provela agencija Improve. Iako su troškovi i dalje pod pritiskom inflacije i šire gospodarske neizvjesnosti, rezultati pokazuju i sve izraženiju prilagodbu kućnih budžeta te rast izdvajanja za štednju i ulaganja.

Ključne riječi
kupnja inflacija plaće Troškovi

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