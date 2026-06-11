Rastu prihodi kućanstava, ali i potreba za opreznijim planiranjem troškova

Građani Hrvatske u ovoj godini raspolažu s prosječno 1295 eura mjesečno, što je 141 euro više nego lani. Da je financijska situacija njihova kućanstva danas bolja nego prije godinu dana, potvrđuje trećina ispitanika, dok njih 38% očekuje dodatno poboljšanje u sljedećih 12 mjeseci, pokazalo je novo izdanje istraživanja MasterIndex, koje je za Mastercard provela agencija Improve. Iako su troškovi i dalje pod pritiskom inflacije i šire gospodarske neizvjesnosti, rezultati pokazuju i sve izraženiju prilagodbu kućnih budžeta te rast izdvajanja za štednju i ulaganja.