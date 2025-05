Horor u sauni Tuheljskih toplica: 'Ležala sam u toplicama, a onda nešto osjetila na nozi'

Ono što je trebao biti opuštajući vikend pretvorilo se u traumatično iskustvo za jednu gošću koja je u Tuheljskim toplicama s prijateljicom boravila na odmoru. U sauni je, tvrdi, doživjela šokantne scene – čak trojica muškaraca masturbirala su u njezinoj neposrednoj blizini, a traumatično iskustvo ispričala je za Jutarnji list. "Ležala sam u sauni Tuheljskih toplica, gdje sam bila s prijateljicom na odmoru, i pokušavala se opustiti zatvorenih očiju. Odjednom sam osjetila nečije nožne prste na svojoj nozi, a kada sam sjela i otvorila oči, vidjela sam trojicu muškarca kako masturbiraju oko mene!", ispričala je. No to nije bio izoliran slučaj, prema njezinu svjedočenju, uznemirujuće situacije ponavljale su se tijekom cijelog vikenda.

"Najprije sam nakon korištenja panoramske saune okrznula pogledom ćelavog muškarca ispod tuša koji mi je, držeći i natežući ga, pokazao spolovilo te mi glavom dao znak da mu se pridružim, na što sam rekla ne. U jednom je trenutku sjedio s drugim muškarcem u odjeljku za odmor i krenuo za mnom, ali sam ušla u slanu saunu pa me prestao pratiti. No tamo me dočekao drugi šok, drugi muškarac koji je masturbirao. Izašla sam iz te sobe u takozvanu toplu sobu, gdje su na kraju ta trojica muškarca masturbirala oko mene. Jedan od njih bio je upravo onaj ćelavi za kojeg sam mislila da me prestao pratiti. Rekla sam im da izađu inače ću zvati zaštitare, a srce mi je luđački lupalo", opisuje.

Nakon prvog incidenta obratila se hotelskom osoblju, a pozvana je i policija. Međutim, smatra da se nije dovoljno učinilo kako bi se počinitelji identificirali. Odlučila se vratiti u saunu i iduće večeri, uvjerena da će se ponašanje ponoviti – i bila je u pravu. "Ponovio se incident, a ovoga su puta sudjelovale dvije sasvim druge osobe! Jednog su izbacili bez da su ga zadržali do dolaska policije, a drugi je pobjegao. Došla sam se odmoriti u društvu najbolje prijateljice, a doživjela seksualno zlostavljanje. Toplice su leglo voajera i kao žena se tamo ne mogu osjećati sigurno. Doživjela sam ogromnu neugodnost i traumu prilikom boravka tamo i ne želim da više nikad iti jedna žena doživi takvo poniženje. Osjećam se u najmanju ruku iskorišteno i prljavo", rekla je.

Iz Terma Tuhelj su poručili kako su svjesni problema s neprimjerenim ponašanjem u saunama te da poduzimaju mjere u skladu sa zakonima i propisima. Napominju da im zakon ne dopušta postavljanje nadzornih kamera unutar sauna, što dodatno otežava identifikaciju prijestupnika. "Saune zaista imaju problema s pojedincima koji smatraju da je svrha saune to da ljudi u njima mogu biti goli. Radi se o problemu kako za naš objekt, tako i za sve druge objekte u kojima postoje saune. Problem nam je i to da po zakonu mi u prostoru sauna ne smijemo imati kamere. Nama je u interesu da se o ovoj temi piše kako bi takvi pojedinci znali da nisu dobrodošli. Nadamo se da će i ovo pridonijeti rješavanju problema i sprječavanju takvih ljudi da dolaze u naš objekt", rekli su neslužbeno iz toplica.

U petak, kada je prijavljen prvi incident, gošća je, tvrde iz toplica, prijavu podnijela tek po povratku u hotel, što je otežalo reakciju. U subotu je, pak, prijava bila pravodobna, pa je jedan počinitelj identificiran i podaci su proslijeđeni policiji. "Naš je cilj jasno identificirati osobe koje krše pravila ponašanja te im zabraniti daljnji ulazak u kompleks. Iako kao privatni subjekt nemamo ovlasti zadržavati ili legitimirati osobe, suradnja s policijom nam omogućuje daljnje postupanje, osobito kada su počinitelji gosti hotela čije podatke imamo u sustavu." Iz Terma Tuhelj naglašavaju da provode nultu toleranciju prema seksualnom uznemiravanju, pojačavaju nadzor tijekom vikenda i traže od gostiju da odmah prijave neprimjerene situacije osoblju. Iz krapinsko-zagorske policije su potvrdili da su upoznati sa slučajem i da je u tijeku kriminalističko istraživanje.