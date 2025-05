Tužitelj Međunarodnog kaznenog suda maknut s dužnosti zbog istrage o seksualnom prijestupu

Tužitelj Međunarodnog kaznenog suda Karim Khan privremeno je napustio svoju dužnost zbog istrage Ujedinjenih naroda o njegovom navodnom nedoličnom ponašanju seksualne prirode, doznaje se u petak iz izvora suda.

Izvor iz Ureda tužitelja je rekao da se kasnije očekuje priopćenje o Khanovom odlasku na plaćeni odmor. Protiv njega su još prošlog listopada podnesene prijave za seksualne prijestupe, no Khan niječe sve optužbe. Nakon optužbi, osoblje ICC-a i nekoliko nevladinih udruga je pozvalo Khana da privremeno odstupi s dužnosti dok traje istraga, no odbio je to učiniti. Prema izvorima, istraga je pokrenuta u prosincu, a Khan je prošli tjedan razgovarao s istražiteljima.

Za sada se ne zna kada će se istraga zaključiti, koji će biti ishod istrage i što će to značiti. Također se ne zna tko će preuzeti njegovu zadaću u ICC-u, sudu koji se našao pod sankcijama ameičke administracije. ICC provodi istrage vezane uz rat Rusije u Ukrajini i sukob između Izraela i terorističke organizacije Hamas.