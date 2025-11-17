Hoće li Rusija zaprijetiti NATO-u ranije nego što se očekivalo? 'Neki tvrde da smo proživjeli posljednje ljeto u miru'

Ruski predsjednik Vladimir Putin ne krije svoje imperijalne fantazije, smatra njemački ministar obrane Boris Pistorius te dodaje na prijetnju treba reagirati jačanjem obrambenih sposobnosti. Oružane snage Njemačke su, kaže, desetljećima bile zapostavljane, infrastruktura je djelomično propala, a broj osoblja enormno je smanjen. Unatoč tome, smatra kako je Bundeswehr u boljem stanju nego ranije.

"Na pravom smo putu, ubrzavamo. Na primjer, sklopili smo daleko više ugovora za naoružanje nego u prethodnim godinama. Imamo jasan plan za povećanje broja osoblja i infrastrukture", rekao je u intervjuu za FAZ. S obzirom na to da Rusija, unatoč ratu u Ukrajini, brzo gomila sve veći arsenal, Pistorius je komentirao može li se dogoditi da nekad od članica NATO-a bude napadnuta.

"Vojni stručnjaci i obavještajne službe mogu otprilike procijeniti kada će Rusija svoje snage toliko obnoviti da bude sposobna za napad na neku istočnu članicu NATO-a. Uvijek smo govorili da bi to moglo biti od 2029. Sada, međutim, postoje i mišljenja da je to moguće već od 2028., a neki čak tvrde da smo proživjeli posljednje ljeto u miru", kaže te ističe kako NATO ima zavidan potencijal odvraćanja. Iako vjeruje da su borbene snage dobre, dodaje kako ih je potrebno "još bolje opremiti".

Naveo je kako je rat u Ukrajini pokazao da dronovi imaju enormnu važnost u današnjem ratovanju, no smatra kako će veliki sustavi i dalje igrati važnu ulogu. "Kod razvoja dronova trenutno doživljavamo sve kraće inovacijske cikluse. Unutar dva do tri mjeseca tehnologija se bitno mijenja, pa i kod protudronske obrane. Zato ne bi imalo smisla da danas za milijarde eura u skladišta stavljamo dronove koji bi prekosutra bili zastarjeli."

"U Moskvi postoji veliki protivnik koji djeluje maksimalno bezobzirno i imperijalistički. Na to se moramo još bolje pripremiti. Moramo biti u stanju anticipirati mogući rat budućnosti i preventivno stvarati agilne, otporne strukture", kazao je njemački ministar obrane pa otkrio detalje planova za budućnost.

"Naš plan je do 2030. imati rezervu od preko 200.000 vojnikinja i vojnika. U aktivnoj vojsci narast ćemo na 210.000 do 220.000. U nabavi ćemo još više ubrzati. Novi borbeni avioni F-35 i helikopteri Chinook će letjeti, kopnena vojska će koristiti Leopard 2A8 i Skyranger. Potpuno opremljena brigada u Litvi već će nekoliko godina stajati na istočnom krilu NATO-a", ustvrdio je te dodao kako se istovremeno nada će NATO "zadržati jedinstvo koje danas još imamo".