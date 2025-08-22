Hoće li ova raketa promijeniti tijek rata? Flamingo bi mogao predstavljati ozbiljan problem za Putina

Dok saveznici Ukrajine razbijaju glavu kako joj pružiti sigurnosna jamstva, Kijev ide dalje sa svojim načinom odvraćanja Rusije, novom krstarećom raketom sposobnom pogoditi cijelu europsku Rusiju noseći ogromnu bojevu glavu tešku više od jedne tone, piše Politico. To je raketa Flamingo FP-5, koju je razvila ukrajinska obrambena tvrtka Fire Point, proizvođač borbenih dronova koji su postali ključno oružje u ratu protiv Rusije.

- Nismo željeli javno objaviti ovu raketu, ali čini se da je pravo vrijeme. Flamingo je krstareća raketa dugog dometa koja može nositi bojevu glavu od 1150 kilograma i letjeti u Rusiju na udaljenosti od 3000 kilometara - rekla je Iryna Terekh, izvršna direktorica i tehnička direktorica tvrtke, u intervjuu za Politico. - Brzo smo je razvili. Trebalo je manje od devet mjeseci da je razvijemo od ideje do prvih uspješnih testiranja na bojištu. Neću vam reći njezinu točnu brzinu, ali mogu reći da je brža od svih ostalih raketa koje trenutno imamo - dodala je Terekh, ističući: 'Potpuno je proizvedena u Ukrajini'.

Neobično ime i izvorna boja rakete, svijetloružičasti vrh gdje je smještena bojna glava, bili su interna šala tvrtke o neprimijećenoj ulozi žena u svijetu oružja i rata kojim dominiraju muškarci. - Naše prve rakete bile su ružičaste; prošle su sve testove u ružičastoj boji, ali smo onda morali promijeniti boju zbog zahtjeva za vojnom kamuflažom. No, žena zadužena za proizvodnju i dalje je tu. Ženski dodir u raketama - rekla je Terekh. Flamingo bi mogao predstavljati ozbiljan problem za macho ruskog vođu Vladimira Putina, piše Politico.

Bez obzira na izvornu boju i naziv, raketa s takvom snagom već privlači pozornost Moskve. TASS, državna novinska agencija, objavila je članak ovog tjedna u kojem umanjuje prijetnju koju predstavlja raketa, omalovažavajući je kao temeljenu na dizajnu britanske tvrtke, što Ukrajinci negiraju, i pokušavajući potkopati ukrajinsku tehničku sposobnost. Terekh se ne slaže. - Promatrali smo ruske reakcije na naše prve misije i mogu vam reći da što je misija bila uspješnija, to su Rusi više pokušavali ugušiti svu publiciteta oko nje- rekla je. Flamingo je sada u serijskoj proizvodnji, s 211 proizvedenih ovog mjeseca. - Do prosinca ćemo ih imati puno više - rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski novinarima u srijedu, odbijajući dati više detalja o oružju dok 'Ukrajina ne bude mogla koristiti stotine njih'. I Donald Trump čini se otvorenijim za to da Ukrajina uzvrati udarac. U objavi na društvenim mrežama u četvrtak, američki predsjednik napisao je: 'Vrlo je teško, ako ne i nemoguće, pobijediti u ratu bez napada na zemlju napadača. To je kao sjajan tim u sportu koji ima fantastičnu obranu, ali mu nije dopušteno igrati napad. Zanimljiva vremena su pred nama!!! - napisao je.

Snimka lansiranja prikazuje bespilotnu letjelicu s fiksnim krilima kako se lansira s platforme i uzdiže u nebo.Iako su ruske protuzračne obrane sposobne oboriti takve prijetnje, Ukrajina je vrlo vješta u provođenju složenih operacija s preklapajućim rojevima dronova i raketa kako bi prevarili obranu. Ako uspiju probiti i pogoditi ciljeve duboko u Rusiji, Flamingo predstavlja smrtonosnu prijetnju. Dronovi nose samo male eksplozivne terete, što otežava trajno onesposobljavanje ciljeva poput rafinerija, elektrana, logističkih čvorišta i vojnih zračnih luka.Teže oružje ima mnogo veći učinak. Ukrajinski napad u lipnju na rafineriju nafte u Tuapseu koristio je krstareću raketu R-360 Neptun s bojevom glavom od 150 kilograma; izazvao je požar koji je trebao tri dana da se ugasi. Flamingo bi bio još razorniji. Ako Flamingo uđe u punu proizvodnju, mogao bi dramatično promijeniti ravnotežu snaga između Kijeva i Moskve.

Fabian Hoffmann, doktorski istraživač i stručnjak za rakete na Sveučilištu u Oslu, nazvao je raketu "najjačim sigurnosnim jamstvom Ukrajine". "Ako može proizvesti od 3000 do 5000 ovih (i sličnih) raketa, spremnih unutar 24 do 48 sati za uništenje do 25 posto ruskog gospodarskog outputa, daljnja ruska agresija postaje neodrživa - napisao je na društvenim mrežama. S Putinom koji svakodnevno šalje kiše dronova i raketa na ukrajinske gradove, postoji javni pritisak u Ukrajini da Rusija osjeti bol. - Ljudi žele rezultate; žele vidjeti Crveni trg u plamenovima. Ali važno je razumjeti da nismo teroristi poput naših susjeda -rekla je Terekh. - Osnovali smo našu tvrtku kao odgovor na rusku agresiju, ali nemamo agresivne namjere; spremni smo zaštititi naš suverenitet. Cilj sustava poput Flaminga je osigurati da Rusija ne može nastaviti rat i da neće ponovno napasti nakon što se konačno potpiše mirovni sporazum. Postoji mnogo elemenata, a svi oni moraju biti riješeni kako bismo bili sigurni da nas Rusija neće napasti za godinu, dvije ili tri - rekla je Terekh. Iako je Flamingo važan, za Terekh ključ očuvanja neovisnosti Ukrajine je "biti potpuno naoružan ukrajinskim oružjem koje se već pokazalo najučinkovitijim na bojištu."