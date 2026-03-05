Naši Portali
Komentari
Sukob Kijeva i Budimpešte

Nova drama u EU, Mađari oštro reagirali na riječi Zelenskog: 'Ovo je skandalozno, prešao je svaku granicu'

Israeli Foreign Minister Saar and Hungarian Foreign Minister Szijjarto hold a joint news conference in Budapest
Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
05.03.2026.
u 22:46

“Bez obzira na to koliko Zelenski prijeti i koliko blisko surađuje s Ursulom von der Leyen i Manfredom Weberom, nećemo dopustiti da Mađarsku odvuku u rat”, poručio je

Napetosti između Ukrajine i Mađarske dodatno su porasle nakon izjave ukrajinskog predsjednika Zelenskog, koji je poručio da bi mogao otkriti identitet osobe u Europskoj uniji koja blokira europsku pomoć Kijevu, očito aludirajući na mađarskog premijera Viktor Orban. Govoreći pred novinarima, Zelenski je rekao kako se nada da “jedna osoba u EU-u” neće spriječiti odobravanje oko 90 milijardi eura pomoći, odnosno barem prve tranše koja bi Ukrajini omogućila nabavu potrebnog oružja.

“Ako se to ipak dogodi, jednostavno ćemo dati adresu te osobe našim oružanim snagama, naši dečki ga mogu nazvati i razgovarati s njim na svom jeziku”, izjavio je ukrajinski predsjednik. Na njegove riječi reagirao je mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó, koji je poruku iz Kijeva nazvao skandaloznom i potpuno neprihvatljivom.

“Takva izjava prelazi svaku granicu. To je Ukrajina i to je ‘kultura’ koja dolazi iz Kijeva. Upravo je to čovjek kojem se Bruxelles divi i zemlja koju žele ubrzano uvesti u Europsku uniju”, poručio je Szijjártó na društvenoj mreži X. Prema njegovim riječima, Zelenskijeva izjava predstavlja otvorenu prijetnju i pokušaj pritiska na Mađarsku zbog njezina stava prema ratu i sankcijama Rusiji. Naglasio je da Budimpešta neće mijenjati svoju politiku pod pritiskom ni Kijeva ni Bruxellesa.

“Nitko ne može prijetiti Mađarskoj ni njezinu premijeru. Nitko nas ne može ucjenjivati zato što odbijamo platiti cijenu ukrajinskog rata i zato što ne želimo više cijene energije zbog Ukrajine”, napisao je šef mađarske diplomacije. Szijjártó je također istaknuo da Mađarska neće dopustiti da bude uvučena u rat te je u svojoj reakciji prozvao i europske političke čelnike, tvrdeći da Zelenski ima snažnu podršku u vrhu Europske unije. U tom kontekstu spomenuo je i predsjednicu Europske komisije Ursula von der Leyen te čelnika Europske pučke stranke Manfred Weber.

“Bez obzira na to koliko Zelenski prijeti i koliko blisko surađuje s Ursulom von der Leyen i Manfredom Weberom, nećemo dopustiti da Mađarsku odvuku u rat”, poručio je. Nova razmjena oštrih poruka dolazi nakon nedavne izjave premijera Orbana da će Mađarska “silom” razbiti blokadu isporuke nafte i natjerati Ukrajinu da ponovno pokrene transport kroz naftovod Druzhba pipeline.

Orbán je pritom najavio politički i financijski pritisak na Kijev, poručivši da trenutačno ne vidi prostor za kompromis. Spor oko tog naftovoda dodatno je pogoršao već zategnute odnose između dviju zemalja, dok Budimpešta i dalje blokira dio europske financijske pomoći Ukrajini.

Ključne riječi
Ukrajina EU Mađarska Volodimir Zelenski

Avatar Le-Freak
Le-Freak
23:14 05.03.2026.

Ovaj madjar sa njegovom smjesnom frizurom izgleda bas kao neki neozbiljan clown.

RU
RuA
22:49 05.03.2026.

Budete ga tužili Vladimiru?

AB
allain.biger
23:25 05.03.2026.

Bravo Zeleni! Ove Madare treba dobro sredit. Nema nafte preko Ukrajine a nema ni preko Hrvatske hahaha. Nek ti ju Rusi salju avion.😂

