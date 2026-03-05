Rheinmetall preuzeo DOK-ING: Razvijat će rješenja za borbene i borbeno-potporne operacije

Njemački Rheinmetall preuzeo je većinski udjel u DOK-ING-u , što je poslovni događaj godine koji će teško biti nadmašiti. Prema priopćenju koje je stiglo hrvatskim medijima u srijedu popodne, Rheinmetall će preuzeti 51 posto udjela u tvrtki koju je njezin vlasnik Vjekoslav Majetić osnovao 1991. godine. Majetiću, koji je ikona hrvatskog poduzetništva i inovatorstva, ostaje 49 posto udjela, a DOK-ING nastavlja poslovati iz svojeg sjedišta u Zagrebu uz postojeći menadžment. To znači da neće biti konsolidacije, odnosno DOK-ING ostaje zasebna tvrtka.

– Ovo nam spajanje omogućuje preskakanje nekoliko razvojnih, odnosno tehnološko-tržišnih stepenica koje bismo morali prijeći da smo se odlučili za organski razvoj. Mi u Hrvatskoj do takvih tehnologija i do takvog tržišta koje Rheinmetall ima jednostavno ne možemo. Riječ je o vrlo pragmatičnoj odluci; mi se, kao robotski sustavi, kao točkasto sredstvo, teško možemo uklopiti u neke doktrinarne šire priče osim ako nismo dio nekoga većeg sustava. A Rheinmetall ima širok portfelj i to nas pozicionira znatno bolje nego što bismo to mogli sami – kaže Gordan Pešić, predsjednik Uprave DOK-ING-a. Rheinmetall je u ovim praktično ratnim okolnostima jedna od najvažnijih europskih tvrtki, pogotovo kada je o obrambenom sektoru riječ. Njezin čelnik Armin Papperberger spominjao se čak i u kontekstu osobe od posebnog interesa za Rusiju, a pod njegovim vodstvom tvrtka se snažno razvila, a njezina dionica u posljednjih godinu i pol doživjela je golem rast vrijednosti.

Ovaj je događaj zapravo vrlo rijedak slučaj u nas; u ovom sektoru nije bilo ovakvih spajanja koja moraju uključivati niz dogovora koji će jamčiti skladnu dugoročnu suradnju, kao što su to patenti i intelektualno vlasništvo. – Što se tiče intelektualnog vlasništva, ono je potpuno u vlasništvu DOK-ING-a i nema dodatnih pravila osim dogovora dvaju partnera, Rheinmetalla i DOK-ING-a, o načinu na koji će se ono prenositi ili dijeliti. Što se tiče dozvola, postoje određene regulative jer je Rheinmetall izlistan na burzi, pa je potrebno proći određene administrativne procedure, poput antimonopolskih. No, u biti riječ je o standardnim koracima koji prate slične poslovne procese, osobito kada je riječ o tvrtki koja je izlistana na burzi – kazao je Gordan Pešić. Ovaj je potez zapravo kulminacija suradnje koja između dvije tvrtke traje od 2024. godine, što znači da se sve dogodilo u relativno kratko vrijeme.

– S obje strane dogodio se sinergijski efekt koji je rezultirao komplementarnim rješenjem i jasnim strateškim uklapanjem. Nama je nedostajalo ono što Rheinmetall ima, cijeli ekosustav sposobnosti u koji se naši sustavi vrlo prirodno uklapaju, a oni pak nisu imali razvijen robotski segment. Upravo je to međusobno prepoznavanje komplementarnosti ubrzalo cijeli proces, kako s njihove tako i s naše strane – govori Pešić. U početnoj fazi bila je usmjerena na zajednički razvoj besposadnih kopnenih sustava za mobilnost, protumobilnost, odnosno razminiranje i polaganje mina, te operacije borbene potpore. Sada se nastoji nastaviti u smjeru razvoja šireg spektra rješenja za borbene i borbeno-potporne operacije.

– Što se tiče brojki, već vidimo znatan porast potražnje za ovakvim sustavima. Interes međunarodnog tržišta već je sada vrlo visok. Također je velika prednost to što se na Žitnjaku možemo višestruko širiti jer je gospodin Majetić još u počecima tvrtke osigurao dodatne proizvodne kapacitete u kojima se možemo razvijati. Zasad ne vidim da će u sljedećih četiri-pet godina biti potrebno ulagati u dodatne proizvodne kapacitete. No, ne isključujem mogućnost da ćemo u određenim segmentima ipak namjenski proširivati ili dodatno ulagati – kaže predsjednik Uprave DOK-ING-a. Ova konkretizirana suradnja s Rheinmetallom znači i otvaranje vrata novim suradnjama s tvrtkama obrambenog sektora.

– DOK-ING već sada surađuje s velikim dobavljačima obrambene opreme i sustava, kao što su primjerice Dynamit Nobel Defence, Pearson Engineering te korejski LIG Nex1, s kojim smo potpisali sporazum o suradnji tijekom bilateralnog posjeta ministra obrane Ivana Anušića Južnoj Koreji prošle godine. Neke tvrtke ne mogu spominjati zbog ugovornih obveza, no DOK-ING svakako vidi prostor za daljnju suradnju i s tvrtkama s kojima već surađuje Rheinmetall, kao i s našim postojećim dobavljačima i partnerima s kojima želimo surađivati na razvoju poslovanja i sposobnosti – kaže Gordan Pešić. U priopćenju se navodi kako je, u kontekstu rješenja za borbeni spektar, riječ o projektu besposadnog naoružanog sustava potpore Wingman, koji je namijenjen djelovanju uz tenkove i borbena oklopna vozila, za izviđanje i vatrenu potporu. Taj je sustav namijenjen funkcioniranju uz Rheinmetallov glavni borbeni tenk Panther KF51, ali i uz tenk za izvlačenje Buffalo, kao i oklopno vozilo inženjerije Kodiak. Temelj je ove platforme DOK-ING-ova nova teška platforma Komodo. Svjedoči to da se DOK-ING razvio u modernu tvrtku obrambenog sektora.

– Shvatili smo 2022. godine da se cijela sigurnosna paradigma mijenja, pa smo se u skladu s tim prilagodili i mi. Razvili smo novu generaciju besposadnih sustava koji mogu prihvatiti različite misijske module. Naša temeljna filozofija pritom ostaje ista – ne slati čovjeka tamo gdje posao može obaviti stroj, osobito u najopasnijim zadaćama na bojištu. Ti su sustavi ponajprije namijenjeni zaštiti snaga i sprečavanju napredovanja protivnika, primjerice zahvaljujući protudronskim sposobnostima, protuminskom djelovanju ili protuoklopnim modulima koji djeluju u obrambenom kontekstu. Sigurnosna paradigma u Europi se promijenila i rat je ponovno došao na naše granice, pa smatram da je bilo razumno repozicionirati naš portfelj snažnije prema obrambenom sektoru. Mislim da i mi u Hrvatskoj moramo razmišljati o samodostatnosti i o obrani više nego prije, posebno imajući na umu iskustvo Domovinskog rata, prije Ukrajine prvog rata na europskom tlu nakon II. svjetskog rata – kaže predsjednik Uprave DOK-ING-a.

Gleda li se prema 2028. godini i suradnji nakon što u Hrvatsku vojsku stignu tenkovi Leopard 2A8? – Upravo je to i smisao cijele priče – povezivanje besposadnih sustava s konvencionalnim sustavima koji su već na operativnoj razini oružanih snaga. Nadamo se da će se takva suradnja ostvariti i s Ministarstvom obrane RH u području pozicioniranja kopnenih besposadnih sustava unutar oružanih snaga. Takvim projektom povećala bi se i borbena moć i ukupna potpora koju besposadni sustavi mogu pružiti u konvencionalnom djelovanju. Vjerujemo da će do takvih promjena u doktrinama, strategijama i taktikama doći u bliskoj budućnosti i u OSRH – kaže Pešić.

Lani je također odjeknula vijest kako je Rheinmetall preuzeo Naval Vesels Lürssen, obrambeni dio velike brodograditeljske tvrtke obitelji Lürssen, što znači i preuzimanje njihove imovine u Hrvatskoj, posebice u Rijeci. Rheinmetall očito ima posebno mjesto za Hrvatsku u svojim planovima. – Ne mogu komentirati koje su njihove konkretne namjere, ali činjenica jest da je Rheinmetall u relativno kratkom vremenu ostvario znatan utjecaj u Hrvatskoj, kako akvizicijom kako Lürssena tako i dijela poslovanja koje su imali na Kvarneru. Jednako je tako i kad je riječ o području Rheinmetallova portfelja koji se bavi kopnenim sustavima putem DOK-ING-a; naime, na nas se gleda kao na centar izvrsnosti za robotiku. Rekao bih da su time u Hrvatskoj postavili vrlo dobar temelj za daljnji razvoj poslovanja – misli Gordan Pešić, koji u svemu vidi priliku za novi zamah inženjerstva u više sektora, znanjima koja smo praktično već izgubili.

– Slažem se da bismo na ovaj način mogli povratiti dio inženjerskih znanja koja smo tijekom godina izgubili, osobito onih vezanih za vojni inženjering. Velik potencijal postoji i u području tehnologija dvostruke namjene, uz korištenje snažnog IT sektora koji Hrvatska ima, primjerice za digitalizaciju bojišnice. Jednako tako, prostor za razvoj vidim i u područjima robotike, brodogradnje i proizvodnje streljiva. Riječ je o vrlo širokom portfelju sposobnosti koji je u Hrvatskoj itekako iskoristiv – ističe Pešić.