Putin lansira svoju verziju WhatsAppa – svi je moraju imati na mobitelima

Od rujna, svi novi pametni telefoni i tableti prodani u Rusiji morat će imati unaprijed instaliranu aplikaciju za dopisivanje Max, priopćila je ruska vlada. Riječ je o aplikaciji koju razvija državom podržana tehnološka tvrtka, a koja se pozicionira kao domaća alternativa WhatsAppu. Međutim, kritičari upozoravaju kako bi se aplikacija mogla koristiti za nadzor korisnika.

Max će biti integriran s raznim državnim uslugama, a vlasti navode da se radi o dijelu šireg plana za jačanje digitalnog suvereniteta zemlje, posebice u kontekstu aktualnih napetosti sa Zapadom zbog rata u Ukrajini. Do sada je aplikaciju preuzelo više od 18 milijuna korisnika, iako se dijelovi sustava i dalje nalaze u fazi testiranja, piše Guardian.

Prema dekretu koji stupa na snagu 1. rujna, Max će postati obavezni dio softverske opreme na svim uređajima prodanim u Rusiji. Istog dana, i RuStore, ruska verzija trgovine aplikacijama, također će morati biti instalirana na Appleovim uređajima, iako je već obavezna na Androidima. A od 1. siječnja, svi pametni televizori u prodaji imat će predinstaliranu aplikaciju Lime HD TV, koja omogućuje gledanje državnih TV kanala bez naknade.

Dok državna propaganda ističe da Max ima manje pristupa korisničkim podacima u odnosu na WhatsApp i Telegram, neovisni stručnjaci i aktivisti za digitalna prava upozoravaju na moguće zlouporabe. Državni mediji optužbe odbacuju kao zapadnu histeriju.

U međuvremenu, Moskva je krenula s ograničavanjem određenih funkcionalnosti na aplikacijama WhatsApp i Telegram, optužujući ih za nesuradnju s policijom u slučajevima prijevara i terorizma. WhatsApp, koji u Rusiji koristi gotovo 97 milijuna ljudi, tvrdi da vlasti žele ugušiti sigurne komunikacijske kanale. Telegram, s više od 90 milijuna korisnika, također je istaknuo da aktivno uklanja sadržaje povezane s nezakonitim aktivnostima.

Treći najkorišteniji servis za dopisivanje u Rusiji bio je VK Messenger s 17,9 milijuna korisnika – a upravo je VK i razvijač aplikacije Max. Iako rusko Ministarstvo unutarnjih poslova tvrdi da je Max sigurniji od stranih aplikacija, istog dana kad su to objavili, priznali su i da su uhitili osobu osumnjičenu za prijevaru počinjenu putem te nove platforme.