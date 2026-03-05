FOTO Prva skupina državljani BIH avionom evakuirana iz Emirata: 'Dubai je nestvaran kao i ova situacija'

Prva veća skupina državljana Bosne i Hercegovine koje je početak napada SAD i Izraela na Iran zatekao na Bliskom istoku u četvrtak navečer stigla je u Sarajevo redovitim letom iz Dubaija. U zrakoplovu tvrtke FlyDubai koji je liniju za Sarajevo obnovio nakon višednevnog prekida bilo je 156 putnika i svi su bili državljani BiH. Samo na području Emirata, prema podacima koje je prikupilo Ministarstvo vanjskih poslova BiH, početak rata zatekao je oko tisuću državljana te zemlje, a još oko 400 evidentirano ih je u drugim državama koje gravitiraju Perzijskom zaljevu.

"Dubai je nestvaran kao i ova situacija", kazala je novinarima u sarajevskoj zračnoj luci putnica koja se predstavila kao Vera Stevanović, jedna od putnica u zrakoplovu. Vijeće ministara BiH u četvrtak je iz proračunskih rezervi izdvojilo 800 tisuća konvertibilnih maraka (400 tisuća eura) za najam posebnih zrakoplova koji bi mogli biti angažirani za evakuaciju preostalih državljana BiH koji su izrazili želju da se vrate u domovinu.

"Ažurirani su popisi, ljudi čekaju obavijesti iz veleposlanstava. Bit će prioriteti, prije svega trudnice, mala djeca, starije osobe i mislim da u narednih nekoliko dana možemo uspješno napraviti taj prvi val evakuacija i dovesti u BiH veliki broj naših građana", kazao je nakon sjednice Vijeća ministara šef diplomacije Elmedin Konaković. Pojasnio je kako je u tijeku velika borba za najam zrakoplova s obzirom na to da brojne države također pokušavaju evakuirati svoje građane iz kriznog područja, a sve to utječe i na cijene. BiH nema svoju matičnu zrakoplovnu tvrtku pa u potpunosti ovisi o prijevoznicima iz drugih država.