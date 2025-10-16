Posebni sud za zločin agresije protiv Ukrajine osnovan 25. lipnja 2025. sporazumom između Vijeća Europe i Ukrajine, ovog je tjedna dobio prvu financijsku potporu kako bi mogao započeti svoj rad. Naime, u ponedjeljak je Kaja Kallas, šefica vanjske politike Europske unije, obećala početnih 10 milijuna eura za otvaranje suda. No, pitanje je koliko će taj sud imati utjecaja i hoće li ikada moći privesti nekoga na optuženičke klupe.
Već dan nakon što je 2022. godine započela potpuna ruska invazija na Ukrajinu, stručnjak za međunarodno pravo Phillipe Sands pozvao je na osnivanje posebnog međunarodnog suda za kazneni progon najviših čelnika Kremlja za sukob. Trebalo je proći više od tri godine da se neka verzija takvog suda oformi, ali ostaje nejasno kada bi, ili čak hoće li se Vladimir Putin naći na optuženičkoj klupi.
Hoće li ikada moći privesti Putina na optuženičku klupu? 'Želimo da agresori osjete pravdu'
Posebni sud za zločin agresije protiv Ukrajine bi trebao, kaže za Kyiv independent Anton Korinevič, veleposlanik ukrajinskog Ministarstva vanjskih poslova, istražiti i procesuirati donositelje odluka, uključujući ruskog predsjednika Vladimira Putina
sudit će mu se, makar posthumno, a ljaga će mu zauvijek ostati na imenu!
suđenje treba započeti pa kad budu uhićeni pridružit će se, s lisicama na rukama
sve ruske zločince treba procesuirati makar i u odsutnosti! neka im ljaga presude ostane zauvijek zapisana u povijesti!