Hoće li ikada moći privesti Putina na optuženičku klupu? 'Želimo da agresori osjete pravdu'

Posebni sud za zločin agresije protiv Ukrajine osnovan 25. lipnja 2025. sporazumom između Vijeća Europe i Ukrajine, ovog je tjedna dobio prvu financijsku potporu kako bi mogao započeti svoj rad. Naime, u ponedjeljak je Kaja Kallas, šefica vanjske politike Europske unije, obećala početnih 10 milijuna eura za otvaranje suda. No, pitanje je koliko će taj sud imati utjecaja i hoće li ikada moći privesti nekoga na optuženičke klupe.



Već dan nakon što je 2022. godine započela potpuna ruska invazija na Ukrajinu, stručnjak za međunarodno pravo Phillipe Sands pozvao je na osnivanje posebnog međunarodnog suda za kazneni progon najviših čelnika Kremlja za sukob. Trebalo je proći više od tri godine da se neka verzija takvog suda oformi, ali ostaje nejasno kada bi, ili čak hoće li se Vladimir Putin naći na optuženičkoj klupi.