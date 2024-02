Uz sve probleme s kojima se suočava predsjednik Južne Koreje Yoon Suk-yeol , posljednjih je tjedana suočen i s aferom u kojoj je njegova supruga Kim Keon-hee (51) optužena da je primila na dar torbu Christiana Diora vrijednu 2200 američkih dolara. Ubrzo je krenula lavina optužbi na račun predsjednika i njegove supruge koja je otprije poznata po netipičnom ponašanju za prvu damu Južne Koreje pa se tako između ostaloga suočila i s optužbama od akademskog plagiranja do manipulacije dionicama.

Inače, zakon u Južnoj Koreji dužnosnicima zabranjuje da na dar primaju poklone skuplje od 750 dolara. I dok predsjednik Yeol nije komentirao posljednje dvije optužbe, afera s Diorovom torbicom ne stišava se tako da je sve dodatno eskaliralo i donosi goleme probleme i Kim, ali i vladajućoj stranci PPP.

Tajna snimka

"Diorova torba poslovična je igla koja je slomila devi leđa. To je snažan vizualni dokaz" rekao je Cho Hee-young, profesor prava na Sveučilištu Hongik u Seulu spominjući za CNN "beskrajan popis skandala" koji prati Kim otkako je Yoon započeo kampanju za predsjednika. Afera s torbom započela je krajem studenoga prošle godine kada se na internetu pojavio tajno snimljeni videozapis koji navodno prikazuje Kim kako prima "Lady Dior Pouch" od tamnoplave teleće kože od korejskog američkog pastora Choi Jae-younga.

GALERIJA: Hoće li Diorova torbica na dar koštati Yoona izborne pobjede?

"Zašto stalno donosiš ovo? Molim vas, ne morate to raditi" čuje se kako prva dama govori u videu kada joj je uručen dar. Na snimci se ne vidi kako uzima torbu od Choija, ali se vidi Diorova vrećica postavljena na stolić za kavu dok nastavljaju razgovor. Oglasio se i Choi koji je rekao kako se sastanak održao u osobnom uredu Kim, i to u rujnu 2022. godine, odnosno nekoliko mjeseci nakon što je Yoon preuzeo dužnost predsjednika. Choi je rekao da je snimio sastanak tajnom kamerom skrivenom u svom ručnom satu. Snimku je više od godinu poslije objavio Voice of Seoul, lijevo orijentirani YouTube kanal poznat po tome što je vrlo kritičan prema Yoonovoj konzervativnoj vladi.

Choi je na tiskovnoj konferenciji koja je održana u siječnju na ovu temu branio upotrebu skrivene kamere kojom je snimio Kim rekavši kako je to bilo neophodno kako bi se razotkrila njezina navodna zloporaba položaja prve dame. Inače, Choi se zalaže za ujedinjenje dviju Koreja dok je Yoon poznat po svome oštrom stavu prema Sjevernoj Koreji . Rekao je kako je više puta tražio da se sastane s Kim, ali da su mu zahtjevi odobreni tek kada je rekao da će donijeti skupe darove. Prema njegovim riječima prvi sastanak održan je u lipnju 2022. godine kada je prva dana prihvatila njegov dar, a bio je to kozmetički set Chanel vrijedan 1300 dolara.

POVEZANI ČLANCI:

Rekao je kako je tijekom sastanka u lipnju čuo Kim da razgovara telefonom i zvuči kao da se miješa u imenovanje višeg vladinog dužnosnika, odnosno da se prva dama ponašala i govorila kao da je predsjednica. Sve su to bili razlozi zašto je odlučio tajno snimiti drugi sastanak pa se tako u snimci njihova sljedećeg sastanka čuje se kako Kim izražava svoju namjeru da se "aktivno uključi u međukorejska pitanja".

Politički trik

Lavina optužbi koja se ne smanjuje natjerala je Yoona da prije nekoliko dana prvi put prokomentira optužbe na račun njega i njegove supruge. "Objavljivanje videa osmišljeno je kako bi se utjecalo na izbore u travnju. Ovo je očito politički trik, koji uključuje snimke skrivene kamere snimljene prije godinu dana i njihovo objavljivanje prije izbora. Ubuduće moja supruga i ja moramo biti jasniji i čvršći u odnosima s ljudima kako se javnost ne bi brinula. Moja je supruga izgubila oca tijekom srednje škole pa kad joj ljudi iz njezina rodnog grada priđu, teško joj je biti hladna prema njima. Nije ga mogla odbiti kad joj je stalno govorio da ga posjeti" rekao je Yoon u intervjuu za javni servis KBS u kojemu ipak nije izričito zanijekao da je njegova supruga prihvatila skupocjenu torbu.

Skupocjeni dar se i prije izbora pokazao skupim za Yoona i njegovu suprugu Kim. Ona je gotovo nestala iz javnosti dok je podrška Yoonu pala na najnižu razinu u proteklih devet mjeseci. Cijela afera dovela je i do brojnih optužbi oporbe pa je tako najjača oporbena Demokratska stranka , između ostaloga, optužila Yoona i za prikrivanje sumnji koje je pobudilo ponašanje njegove supruge. Ovo je politički trik koji uključuje snimke skrivene kamere snimljene prije godinu dana, smatra Yoon Suk-yeol

POVEZANI ČLANCI: