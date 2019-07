Klub HNS-a je i više nego jedinstven, poručio je danas predsjednik Kluba zastupnika HNS-a Milorad Batinić dodavši kako očekuje današnji koalicijski sastanak da čuje što im premijer ima reći nakon što je ministar uprave Lovro Kuščević podnio ostavku. Dok HDZ-ovci odbacuju teze da su pristali na HNS-ov ultimatum, u HNS-u kažu da nitko nikome ne može uskratiti pravo na stav i mišljenje.

Na pitanje očekuje li HNS nekakvu odmazdu od strane premijera Plenkovića budući da su ga javnim ultimatumom doveli u nezgodnu situaciju, Batinić je odgovorio kako će o tome nakon koalicijskog sastanka.

- To je stvar koalicijskih partnera, koalicijskih razgovora, o svemu ćemo razgovarati na koalicijskom sastanku. Koalicijski razgovori se vode unatrag četiri tjedna. Nitko ne može nikome uskratiti pravo na stav i mišljenje, neovisno u kojem rakursu se govori – rekao je Batinić nešto prije nego je Branko Bačić novinarima u Saboru potvrdio da HNS ostaje u Vladi. Batinić je i prije toga vjerovao kako ih premijer neće izbaciti iz Vlade kao što je nekoć napravio s Mostom jer je, kako je rekao, "premijer povukao ispravan, državnički potez".

Sada od institucija očekuju da rade svoj posao u slučaju Kuščevića, dodaje Batinić.

- Mi smo ukazali na političku odgovornost, to je bilo primarno, a dalje je na državnim institucijama da, ako ocijene da postoji dio kaznene odgovornosti, da odrade to. HNS je više nego korektan koalicijski partner, to smo dokazali ne samo u ovoj Vladi nego i prije, i tako ćemo i ostati. Nikome nismo podmetali klipove – tvrdi Batinić. Upitan zalaže li se za širu rekonstrukciju Vlade, odgovara kako svakako da ima prostora za poboljšanje.

- Vjerujem da će u zadnjih godinu dana određeni resori koji do sada možda nisu u tolikoj mjeri uspjeli držati tempo s HNS-ovim ministrima, da će se požuriti i da ćemo uhvatiti ono za što smo se zalagali na početku ulaska u koaliciju – kaže Batinić, a na pitanje trebaju li u Vladi ostati ministri Gabrijela Žalac i Goran Marić, zaključuje kako će i o tome na koalicijskom sastanku.